Аніта Луценко вперше за довгий час показала, який вигляд має її єдина 7-річна донька

Відома українська спортсменка і фітнес-тренерка Аніта Луценко вперше за довгий час показала єдину доньку Мію, якій виповнилося 7 років.

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Рідкісними світлинами вона поділилася на своїй сторінці в інстаграмі та розповіла правила, якими вона користується у вихованні своєї дитини.

Аніта Луценко

На фото Аніта разом із Мією одягнені в парні луки — спортивні костюми сірого кольору. Обидві дівчинки стоять спиною до камери, проте на фото можна добре розгледіти профіль дівчинки, яка дуже схожа на свою маму.

7-річна Мія має маленький зріст, худорляву статуру та світло-русяве волосся. На фото також можна розгледіти, що погляд і усмішка дівчинці дісталися від зіркової мами.

Крім того, що Аніта Луценко показала як підросла донька, вона також розповіла, якими правилами керується в її вихованні.

Зокрема, тренерка зазначила, що не дозволяє дівчинці користуватися гаджетами і планує тримати цю заборону до 10 років. Зараз Мії 7,5 років і вона нормально реагує на цю вимогу.

Щодня дівчинка має читати щонайменше 20 сторінок книжки. Таким чином тренерка намагається прищеплювати любов доньки до читання. Зазначила Аніта й те, що дозволяє Мії читати виключно українською або англійською мовами. Також дівчина чітко знає слово "ні", яке ніколи не порушує.

Розповіла Антіа і про харчування доньки. За її словами, дівчинка сама вибирає, що їй їсти.

"Сама вибирає що їсти: завжди називає: що буде з вуглеводів (макарони, рис, гречка, картопля, кус-кус), що з білка (яйце, курка, риба), що з овочів? Пити тільки воду. Солодке = десерт після їжі. Необмежено", — написала тренерка.

Крім цього, дівчинка має режим і вже о 21:00 лягає спати.

Зізналася тренерка і про те, що ніколи не б'є і не кричить на доньку, а також не розповідає секретів, якими вона ділиться.

"Я ніколи не кричу і не використовую силу. Якщо щось іде не так: рахую від 5 до 1. На 1 знає, що буде не гуд. Досить продемонструвати 1 раз. 1 раз — після 1 — на 3 дні були заборонені мультики. Нижче 3 і не спускаємося тепер. Знає, що я не жартую. Просто знає, що рахунок, це вже серйозно. Раз на місяць або 2 таке буває. Якщо щось падає, не акуратно — жодних претензій. У дітей не розвинена координація як у дорослих. Це нормально. Це розвиток", — додала Луценко.

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни в Україні Аніта Луценко разом із донькою живуть за кордоном. Минулого року дівчинка пішла до першого класу у Великій Британії. Тренерка вважає Україну небезпечною, тому обрала поки що жити з донькою за кордоном.

Нагадаємо, Аніта Луценко поділилася рецептом чізкейка для тих, хто худне.