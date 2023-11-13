Стало відомо, як виглядає син Олега Сенцова: дружина режисера показала відео

Багатодітний батько Олег Сенцов, який активно воює на фронті, приїхав на святкування дня народження свого молодшого сина Дем’яна.

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Відеоролик з першого Дня народження хлопчика опублікувала у себе в соціальних мережах дружина режисера Вероніка Вельч.

"Татова казка, мамина ласка. Любимо нашого хлопчика до Сонця і назад. З Днем народження, Демічка!"- написала жінка.

На відео Вероніка тримає свого сина Дем’яна, а в цей час поряд стоїть Олег Сенцов з тортом в руках та намагається разом із сином задути свічку. Для святкувань родина обрала торт у вигляді бомби, який зараз дуже популярний серед українців.

Знаково, що в цей день поряд з хлопчиком вдалося бути і татові, режисеру та військовослужбовцю Олегу Сенцову, який нещодавно отримав поранення.

Відомо, що хлопчик з’явився на світ у Америці і перші місяці його життя Олег Сенцов не бачився з сином. Вже згодом Вероніка повернулася на Батьківщину та познайомила Дем’яна з батьком.

Варто відзначити, що пара одружилася у 2022 році вже після початку повномасштабної війни. Це не перший шлюб режисера, у свої 47 років він вже має двох дорослих дітей — Аліну Сенцову, якій 21 рік та 19-річного Влада Сенцова. Відомо, що Владислав має невиліковну хворобу — аутизм, про яку режисер розповів нещодавно.

Нагадаємо, Сенцов потрапив під артобстріл та був поранений уламками.