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Стиль життя

Монатік відверто розповів про дорогі подарунки дружині

Монатік фото 2023
Монатік

Відомий український співак Дмитро Монатік відверто розповів про особисте життя та побут у родині.

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Про пікантні подробиці співак зізнався у програмі "33 питання" на Youtube-каналі "Люкс ФМ".

Зокрема, співак розповів, що дуже ненавидить "битовуху", чим дуже дратує свою дружину Ірину.

Монатік фото 2023 Fullscreen

Монатік також уточнив, що домашніми справами і побутом у сім'ї більше займається дружина, хоча він також намагається допомагати. На ньому як на чоловікові лежить відповідальність більше за електроніку, ремонт. Загалом Дмитро опікується всіма питаннями, які пов'язані з сучасними технологіями.

У відвертій розмові про сім'ю Дмитро також досить відверто розповів, що рідко радує свою дружину квітами. Він зазначив, що дарує їх, але йому самому здається, що це можна було б робити частіше.

Також Монатік уперше розповів, який найдорожчий подарунок подарував дружині.

"Я скажу більш душевні речі. Ми один одному зробили найбільший подарунок — це наші сини. З матеріального, на сьогоднішній день — це електроавтомобіль марки Jaguar", — сказав співак.

Дмитро також розповів, що найбільше любить у дружині її щирість, доброту до людей, а також те, що вона вміє бачити "світло у темряві".

Також Монатік назвав свою дружину Ірину "сексі".

Варто зазначити, що Дмитро та Ірина вже 8 років у шлюбі. Подружжя має двох синів — Платона та Данила.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Брітні Спірс розкрила 10 шокуючих таємниць про своє особисте життя.