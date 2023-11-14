Співачка Гайтана заінтригувала новинами щодо творчого життя (відео)

З 2003 року знаменитість співпрацювала з лейблом Lavina Music.

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44-річна українська співачка Гайтана розповіла про зміни у творчому житті. Відео зірка сцени поділилася у своєму Instagram з 68 тис. підписників.

"У мене для вас важлива новина. З 2003 року я мала за честь працювати з Lavina Music. Разом ми зробили багато класної музики та пройшли неймовірний творчий шлях. Сьогодні я відчуваю лише щиру вдячність та безмежну повагу до всієї команди, що працювала зі мною всі ці роки. Ви — невіддільна важлива частина мого життя!" — зазначила виконавиця хітів "Самотня боса" та "Шаленій".

Гайтана зізналася, що наразі з Lavina Music припиняє співпрацю. Зазначимо, що з цим лейблом працює низка відомих українських музикантів: "Друга ріка", Альона Вінницька, "СКАЙ", "ТНМК" тощо.

"… адже зробили все (і навіть більше), що планували. Ми підписали угоду, що затверджує мої права на всі пісні, альбоми й кліпи, створені за цей час. Ми не маємо одне до одного фінансових або творчих питань і рухаємось далі", — додала артистка.

Гайтана наголосила, що відтепер вона — "капітан цього корабля". Фанатів співачка заінтригувала, сказавши, щоб вони чекали на нову музику.

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Гайтана

Зазначимо, що виконавиця хітів "Шаленій" і "Два вікна" не випускала нових пісень з 2016 року. Вона також доволі рідко дає інтерв'ю. Наразі артистка, судячи з усього, мешкає у Швейцарії з чоловіком та донькою. Співачка та продюсер Олександр Смарт виховують шестирічну спадкоємицю Ніколь-Сапфір.

Гайтана з родиною

Нагадаємо, Слава Дьомін розкрив, де наразі перебуває Гайтана.

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