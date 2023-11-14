Зростальній місяць з 14 по 26 листопада 2023 року: що не можна робити
14 листопада розпочалася фаза Зростального Місяця, яка триватиме до 26 листопада. Цей час обіцяє нам кардинальні зміни.
Зростальний Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.
Зростальний Місяць: як розпізнати
Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.
Зростальний Місяць: що потрібно робити
Цей Зростальний Місяць розпочався з Молодика у Скорпіоні 13 листопада. Це дуже небезпечний і напористий знак, період Зростального Місяця може принести кардинальні зміни в наше життя. Це час звільнення від усього, що нас сковувало, і початку нового життя.
Що потрібно робити:
- упевнено та без сумнівів ухвалювати рішення;
- проявляти ініціативу і робити перші кроки;
- брати на себе більше відповідальності;
- приступати до вивчення чогось нового;
- прощатися з токсичними людьми.
Зростальний Місяць: що не можна робити
- подорожувати на далекі відстані;
- переїдати;
- пліткувати;
- залишати справи незавершеними;
- починати сувору дієту;
- лінуватися і прокрастинувати;
- конфліктувати з близькими й ображатися на них.
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