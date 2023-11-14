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Зростальній місяць з 14 по 26 листопада 2023 року: що не можна робити

Фото: The Guardian

14 листопада розпочалася фаза Зростального Місяця, яка триватиме до 26 листопада. Цей час обіцяє нам кардинальні зміни.

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Зростальний Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.

Зростальний Місяць: як розпізнати

Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

Цей Зростальний Місяць розпочався з Молодика у Скорпіоні 13 листопада. Це дуже небезпечний і напористий знак, період Зростального Місяця може принести кардинальні зміни в наше життя. Це час звільнення від усього, що нас сковувало, і початку нового життя.

Що потрібно робити:

  • упевнено та без сумнівів ухвалювати рішення;
  • проявляти ініціативу і робити перші кроки;
  • брати на себе більше відповідальності;
  • приступати до вивчення чогось нового;
  • прощатися з токсичними людьми.

Зростальний Місяць: що не можна робити

  • подорожувати на далекі відстані;
  • переїдати;
  • пліткувати;
  • залишати справи незавершеними;
  • починати сувору дієту;
  • лінуватися і прокрастинувати;
  • конфліктувати з близькими й ображатися на них.

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