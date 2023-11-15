Різдвяний піст 2023: нова дата 15 листопада 2023 року. Головні традиції та заборони

Різдвяний піст у православних цього року починається 15 листопада і триватиме до 24 грудня. У цей час віряни виключають із раціону м'ясо, молоко, яйця та низку інших продуктів.

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Різдвяний піст у 2023 році: нові дати

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року дата святкування Різдва Христового змінилася з 7 січня на 25 грудня. Відповідно змінилися і дати Різдвяного посту — тепер він починається 15 листопада і закінчується 24 грудня.

Різдвяний піст у 2023 році: традиції та правила харчування

Різдвяний піст традиційно розділений на три основні етапи:

з 15 листопада по 6 грудня;

з 7 грудня по 18 грудня;

з 19 грудня до 24 грудня.

Під час першого етапу можна їсти рибу та пити вино в усі дні тижня, окрім середи та п'ятниці, адже вони вважаються суворими — можна лише сухе харчування. Під час другого етапу можна їсти рослинну їжу без олії щопонеділка, щовівторка та щочетверга до страв можете додавати олію. На вихідних можна додати в раціон рибу й олію, а також пити вино. Під час третього, найсуворішого етапу, можна їсти гарячі страви без олії у вівторок і четвер, олію в їжу дозволено додавати в суботу та неділю. У понеділок, середу і п'ятницю потрібно дотримуватися сухого харчування.

Під час усього посту заборонено вживати яйця, молочну продукцію (сир, сметана, молоко, вершки, йогурт, вершкове масло), м'ясні бульйони, м'ясо.

Що готувати під час посту?

Овочеві рагу та тушковані страви: готуйте страви, засновані на різних овочах, таких як баклажани, кабачки, помідори, броколі, шпинат. Можна приготувати овочеві рагу або літні запіканки.

Каші та крупи: використовуйте різні крупи, такі як гречка, вівсянка, перловка. Подавайте їх з овочами або бобовими.

Супи: приготуйте супи, використовуючи овочевий бульйон. Додавайте різні овочі, локшину, гриби.

Бобові страви: використовуйте сочевицю, квасолю, нут, горох для приготування супів, каші або салатів.

Запечені страви: приготуйте овочі та гриби, запечені із зеленню та спеціями.

Салати: готуйте салати зі свіжими овочами, зеленню та оливковою олією.

Фрукти і сухофрукти: використовуйте їх як закуски або додавайте в каші та салати.

Горіхи та насіння: додавайте їх до різних страв для більш насиченого смаку та додаткової поживної цінності.

Що ще не можна робити в піст

сваритися, кричати і злословити;

курити і вживати алкоголь;

заздрити й обговорювати інших людей;

влаштовувати гучні гуляння, вечірки та застілля;

вінчатися.

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