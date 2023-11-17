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Стиль життя

Соломія Вітвіцька, Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська на презентації нового альбому CHEEV (фоторепортаж)

CHEEV, Соломія Вітвіцька фото 2023
Фото: Пресс-служба CHEEV | CHEEV, Соломія Вітвіцька

Альбом було записано вже під час війни з РФ. Цим зумовлені ідейні відсилання та назва "Noir" — жанру в кінематографі, популярному під час Другої світової війни.

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15 листопада, у приміщенні BARBARA bar (Atlas) відбулася закрита презентація нового (другого) альбому співака та музиканта CHEEV — "Noir" (Нуар). Артист презентував нову платівку, що емоційно продовжує перший альбом співака "Драма". А головною "перлиною" нового альбому став сингл "Більше немає крил". Фокус побував на презентації.

Слава Соломко, CHEEV Fullscreen
Слава Соломко, CHEEV

Назва зумовлена впливом на музику CHEEV жанру синематик (кінематографічної музики). У пісні з нового альбому включено елементи, які використовують для озвучування фільмів.

CHEEV фото 2023 Fullscreen
CHEEV

Концепція назви альбому "Нуар" пов'язана з відповідним кінематографічним жанром. Своєї популярності кіно в стилі Нуар набуло під час Другої Світової війни. Нова платівка CHEEV проводить певну паралель із тим, що переживає наша країна сьогодні, адже альбом також записаний під час війни.

Відео на пісню "Більше немає крил"

Послухати альбом першими і підтримати колегу прийшли продюсери, музиканти, ведучі та інші відомі медійні особистості, серед яких Соломія Соломія Вітвіцька, Слава Соломко, Ілона Гвоздьова, Анна Маліновська, Оля Цибульська та багато інших.

Соломія Вітвіцька фото 2023 Fullscreen
Соломія Вітвіцька

"В альбомі тематично велика кількість посилань на фільми. У пісні "Мрієш" — "ніби я навіки у фільмі сорокових, усе чорно-біле", у пісні "Де моє кохання живе" — "На наші серіали чекають нові сезони, але тепер у тонах "нуар"", у пісні "Не той герой" — "Навіть і в сіткомах не завжди все добре, хоча й кожна серія закінчується все одно закадровим сміхом". Альбом починається доволі похмуро, але з кожною піснею додається дедалі більше надії, а закінчується він фразами "ми вдвох, і цього нам достатньо любити як востаннє, адже я з тобою", — коментує нову платівку CHEEV.

Ілона Гвоздьова фото 2023 Fullscreen
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська фото 2023 Fullscreen
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська
CHEEV, Соломія Вітвіцька фото 2023 Fullscreen
CHEEV, Соломія Вітвіцька
Оля Цибульська фото 2023 Fullscreen
Оля Цибульська
Коля Матросов фото 2023 Fullscreen
Коля Матросов
Андріана Кучер фото 2023 Fullscreen
Андріана Кучер
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Слава Соломко фото 2023 Fullscreen
Слава Соломко
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Коля Матросов фото 2023 Fullscreen
Коля Матросов
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Лідія Новослецька фото 2023 Fullscreen
Лідія Новослецька
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Раніше Фокус писав про масштабний допрем'єрний показ фільму "Перший код".