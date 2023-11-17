Колір гармонії: чому блакитний став найпопулярнішим кольором серед перших леді

Синій і блакитний колір перші леді різних країн і члени королівських родин часто обирають для офіційних заходів. І цей звичай має історичне коріння.

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Синій і блакитний усіх відтінків відіграє важливу роль у культурі, політиці, мистецтві та моді з давніх часів. Синій колір використовували в Стародавньому Єгипті для виготовлення прикрас, в епоху Відродження сині пігменти цінували під час написання картин.

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Дружина президента Чехії в жовто-блакитних образах позувала для обкладинки Vogue

Синій і блакитний кольори найчастіше асоціюється з гармонією, вірністю, нескінченністю і спокоєм.

Як колір, що найбільше символізує гармонію, синій було обрано кольором прапорів Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО та Європейського Союзу.

Опитування у США та Європі продемонстрували, що це один із найпопулярніших кольорів і його часто асоціюють з інтелектом, знаннями, спокоєм і концентрацією.

За старих часів цей колір було дуже важко отримати, найчастіше синій пігмент добували з напівдорогоцінного каменю лазуриту. Тепер цей відтінок значно дешевший, і все частіше пані зі світу політики, перші леді та дами, члени королівських родин обирають одяг саме всіх відтінків синього і блакитного для важливих заходів.

Шведська принцеса Вікторія в синій сукні Фото: Getty Images

Цікаво, але першим європейським монархом (і політиком), який ввів у моду синій колір, став король Франції Людовик IX, більш відомий як Людовик Святий (1214-1270). Він регулярно одягався в синє і його стиль скопіювали дворяни. Вважається, що він надихався синім кольором покривала Діви Марії. Гербом королів Франції став блакитний щит, всипаний золотими геральдичними ліліями. Синій став кольором еліт, і в Італії фарбування в синій колір було доручено певній гільдії, і ніхто інший не міг займатися цим без суворого покарання. Той, хто одягав одяг синього кольору, найчастіше був людиною впливовою і багатою.

У наш час вважається, що чорний символізує суворість і формальний одяг, тоді як темно-синій розвинувся як форма "пом'якшеного" чорного, більш соціально універсальної версії найекстремальнішого темного кольору.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Не дивно, що блакитний колір і в наш час набув політичного забарвлення. Так, традиційно, синій — колір Консервативної партії у Великій Британії, Консервативної партії Канади, Консервативної партії в Норвегії та ще низки консервативних партій в інших європейських країнах.

У США телевізійні коментатори використовують термін "сині штати" для тих штатів, які традиційно голосують за Демократичну партію на президентських виборах, і "червоні штати" для тих штатів, які голосують за Республіканську партію.

Демократка Камала Гарріс у синьому піджаку

Але оскільки, крім політики, синій і блакитний також мають репутацію заспокійливого відтінку і він пасує практично всім, то його часто можна побачити на офіційних заходах і прийомах.

Джилл Байден з онукою на коронації короля Чарльза на коронації Фото: Getty

Так, одним з найвідоміших блакитних вбрань в історії став костюм Джекі Кеннеді. Блідо-блакитне пальто і капелюшок-таблетка від Олега Кассіні були обрані Джекі для інавгурації 20 січня 1961 року. Джон Ф. Кеннеді мав стати першим лідером США, народженим у 20-му столітті, і першим президентом, чия інавгураційна промова транслювалася по тоді вже кольоровому телебаченню.

Блакитне вбрання Джекі моментально стало хітом, а сама вона, того не знаючи, стала законодавицею інавгураційної моди.

Джекі Кеннеді на інавгурації чоловіка

Не дивно, що 2017 року, 20 січня, коли відбулася інавгурація Дональда Трампа, Меланія Трамп також вибрала блакитний ансамбль від Ralph Lauren з шалевим коміром. Усі порівнювали образи Меланії та Джекі, зазначивши, що вбрання дружини Трампа вийшло дуже вражаючим.

Меланія Трамп на інавгурації чоловіка Фото: Getty Images

Адже свій елегантний образ Меланія доповнила довгими рукавичками в тон і туфлями на шпильці такого ж кольору. І скільки б не критикували Трампа, але образ його дружини похвалили всі модні критики.

2021 року на інавгурації Джо Байдена, його дружина Джилл Байден патріотично вибрала пальто від американського дизайнера Ральфа Лорена (як і Меланія Трамп), яскравого блакитного відтінку.

Інавгурація Джо Байдена

Але блакитний і синій часто з'являється в гардеробі перших леді не тільки на інавгураціях, а й на офіційних заходах.

Так, перша леді України Олена Зеленська часто обирає сині та блакитні костюми для зустрічей із главами держав і для виступів на публіці. Це одяг від українських брендів. І своє вбрання Зеленська часто доповнює тематичними прикрасами з національним колоритом.

Олена Зеленська в блакитному костюмі Фото: Olena Zelenska/Instagram

Любить блакитний колір і Бріжит Макрон. Вона обирає одяг такого відтінку не так часто, як білого, який також історично вважається кольором суфражисток, але в неї є в гардеробі кілька ефектних блакитних костюмів і вечірніх суконь.

Бріжит Макрон в ефектній синій вечірній сукні Фото: Getty Images

Зовсім недавно у фотосесії для Vogue у блакитному позувала перша леді Чехії, Єва Павлова. Полковник авіації, Єва Павлова, позувала для обкладинки в ніжно-блакитному костюмі, а назва журналу була в жовтих тонах, тож таким чином перша леді явно продемонструвала підтримку України. Тим більше, що для розвороту вона позувала в жовтому тренчі. Але той факт, що ще одна перша леді віддає перевагу одягу в блакитних тонах, підтверджує популярність цього кольору серед політичної еліти.

Перша леді Чехії Єва Павлова

Але в британській королівській сім'ї найвідданішою прихильницею блакитного і синього кольорів була і залишається Кейт Міддлтон. Цей відтінок ідеально пасує до тону її шкіри і темного волосся. І найчастіше вона носить одяг відтінку "королівський синій".

Кейт Міддлтон обожнює блакитний і синій кольори Фото: Getty Images

Її любов до блакитного навіть розкритикував відомий британський дизайнер Нікі Хаслам, зазначивши, що "це повинно наводити на думку про спокійну приналежність до вищого класу, а це так нудно". Втім, любов Кейт до блакитного кольору підтримують і інші дами з королівської сім'ї, включно з Софі Вессекською.

Принц Едвард і принц Вільям із подружжям Фото: Getty

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська в блакитному костюмі відвідувала церемонію нагородження щорічною премією "Global Teacher Prize Ukraine".