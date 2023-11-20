Ксенію Мішина запідозрили в стосунках зі Славою Дьоміним: парочка разом з дітлахами засвітились на спільному відпочину

Акторка опублікувала спільні відео з відпочинку із Славою Дьоміним та його сином.

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Відома українська акторка та екс-героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина засвітилася в компанії відомого радіоведучого Слави Дьоміна. Спільні відео з відпочинку в компанії з синами опублікував Ксенія Мішина в своєму інстаграмі.

"Ми тут чисто випадково зустріли, дивіться, таких гарних хлопців і вирішили разом поїхати в дуже красиве місце. Вони нам просто обіцяли показати дуже красиве місце. Дуже цікаво",- сказала Мішина показуючи як поряд в одній із кавʼярень на заправці сидить її син Платон, радіоведучий Слава Дьомін та його син Влад.

У цей час Дьомін посміхнувся і сказав: "Геть випадково", давши зрозуміти, що поїздка запланована.

Після Мішина показала як вони разом із Славою та синами їдуть на спільній автівці. В цей час за кермом сидить її 11-річний син Платон, а з права від нього Слава Дьомін. В цей час Ксенія разом з сином Слави, Владом, сидять ззаду.

Ксенія Мішина з'явилася в компанії зі Славою Дьоміним

"Класно гуляти з дядьой Славой? Дозволяє за кермом їздити. Платон Олександрович, як справи?"- запитала у сина Мішина, на що хлопчик відповів, що чудово. В цей час Слава Дьомін пояснює хлопчику правила дорожнього руху.

Згодом Мішина показала місце в яке вони все ж таки приїхали — Витачівську каплицю. Також акторка показала, як вони прогулялися в компанії Слави та дітлахів у лісі поблизу місця, куди вони приїхали.

Цікаво, що на відео 11-річний син Мішиної активно спілкувався з Дьоміним і судячи з усього йому подобається його компанія.

Парочка пробула разом до пізнього вечора, адже повела дітлахів ще до печери.

Цікаво, що нещодавно радіоведучий зізнався, що має стосунки, однак імʼя своєї обраниці не назвав. Слава Дьомін відзначив, що це вільні стосунки, але між ними є пристрасть.

Щодо особистого життя Ксенії Мішиної взагалі нічого не відомо. Акторка не виставляє на публіку своє особисте. Але судячи з усього між Ксеніє та Славою цілком можуть бути стосунки.

Нагадаємо, Ксенія Мішина відверто розповіла про батька своєї дитини.