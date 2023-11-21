Ріанна вийшла на публіку з годинником на нозі за 15 млн гривень (фото)

Знаменитість відвідала подію у Лас-Вегасі з аксесуаром, покритим смарагдами.

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35-річна американська співачка Ріанна зʼявилася на публіці з годинником на щиколотці за 400 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Молода мама відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі напередодні. Зірка обрала для появи годинник ANKLE за 400 тисяч доларів (близько 15 млн гривень) від Jacob And Co. Створений на замовлення годинник був одягнений навколо її щиколотки та прикрашений понад 70 каратами круглих діамантів і смарагдів, оправлений у біле золото.

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Рірі одягла його поверх блискучих чорних легінсів Balenciaga, які були прикріплені до чобіт на підборах.

Артистка барбадоського походження має давні стосунки з ювелірним брендом Jacob & Co., які тривають понад десять років.

Її волосся, нещодавно пофарбоване в медовий блонд, було розпущене. Мама двох дітей також одягла темну куртку та чорні окуляри.

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Ріанна Фото: Getty Images

"Для Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі Ріанна носила браслет-годинник за $400 000, який Jacob & Co створили для неї, покритий смарагдами", — відреагували представники бренду у своєму Instagram.

Ріанна

Нагадаємо, Ріанна приміряла стильне та тепле пальто на кінець осені та початок зими 2023.

Також Фокус писав про кардинальну зміну зачіски Ріанни.