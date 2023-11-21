Залужний опублікував селфі з дружиною у парних образах

Залужний в однакових луках опублікував нову світлину зі своєю дружиною

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Головнокомандувач української армії Валерій Залужний поділився рідкісним фото зі своєю дружиною Оленою. Спільне селфі генерал опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

Фото на фоні українського прапора генерал не підписав жодними словами. Однак судячи з образів парочки, фото присвячене святкуванню Дня десантно-штурмових військ в Україні, яке відзначають сьогодні, 21 листопада, у день архангела Михаїла, якого вважають главою небесного війська і покровителем Києва.

Для фото Валерій та Олена одягнули парні образи — худі бордового кольору з емблемою десентно-штурмових військ — срібний парашут із золотими крилами та срібною стрічкою внизу з написом "Завжди перші".

Звісно підписники українського генерала не оминули спільне фото головнокомандувача з його дружиною.

"Ви неймовірні".

"ДШВ не тільки вишивка на серці, літери ДШВ викарбувані на серці!

ДШВ — назавжди!

Зі святом, пане Головнокомандувач!

Зі святом, пані найкраща половинка нашого Головнокомандувача!"

"Ви як завжди прекрасні".

"Зі злочинною глупотою і заздрістю важко боротися…Сил Вам, Генерале! Божого захисту Вашій родині і Нашій Україні!"

"Кращі! Дякую за Ваш особистий вклад у Перемогу України!"

"Яка ж наша залізна леді ніжна й тендітна! Чудова пара!!!"

"Я вас дуже добре пам'ятаю на випуску, сценарій якого готував особисто. А також пам'ятаю ваші випускні іспити, результатом яких стала… золота медаль! Своєю красою і розумом ви доповнюєте один одного. Горджуся вами, шановний Валерію Федоровичу! Кланяйтеся від мене дружині Олені! Я завжди готовий підставити вам плече — капітана 1 рангу!"

Нагадаємо, визнав навіть Залужний: чому дрони "Ланцет" стали такими небезпечними для України.