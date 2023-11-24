88-річна Джуді Денч випадково оголила себе перед Крісом Логаном на дзвінку по FaceTime

Навряд чи хтось перевершить святкове привітання від акторки

Related video

88-річна британська акторка Джуді Денч відома ролями 007: Координати "Скайфолл" та "Вікторія та Абдул" розповіла про кумедний випадок з життя, де вона мала невдалий досвід користування сучасними месенджерами. Подробицями акторка поділилася в одному із інтерв’ю, пише видання PAGESIX.

Акторка зізналася, що одного разу зробила відеодзвінок на якому з іншого боку телефона учасники бесіди побачили її голою.

Так, одного разу 51-річна донька Джуді Фінті Вільямс зателефонувала мамі та попросила її привітати з Днем народження 52-річного канадського актора Кріса Логана.

У цей момент Джуді як раз була у ванній кімнаті, однак з радістю погодилася промовити святкове привітання.

88-річна Джуді Денч Фото: getty

Фінті зателефонувала матері по FaceTime і додала до бесіди Кріса. У цей час Джуді Денч спокійно взяла телефон до рук та почала бажати Крісу щастя, коли в один момент зрозуміла, що обоє учасників бесіди зніяковіли від побаченого.

88-річна акторка зізналася, що нічого не знала про FaceTime, тому виникла така незручна ситуація.

"Бідний Кріс", — сміючись розповіла акторка.

Оце так видалось привітання на день народження. Наврядчи, хтось в житті актора робив щось сміливіше та не звичніше за Джуді Денч.

Нагадаємо, нейромережі згенерували Джонні Деппа, Анджеліну Джолі та інших голлівудських зірок з десятками зайвих кілограмів.