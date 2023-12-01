Учасниця конкурсу "Міс Всесвіт" відповіла на критику з приводу її розміру plus size

Хейтери звинуватили дівчину, що вона пропагує ожиріння. Однак Джейн чесно розповіла, що стоїть за її повнотою.

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22-річна Джейн Діпіка Гарретт, яка представляла Непал у конкурсі "Міс Всесвіт-2023" у Сальвадорі в листопаді, зазнала критики та хейту в соцмережах, оскільки стала першою plus size-моделлю, яка змагалася за корону з красунями з інших країн світу. Однак її сміливість була винагороджена тим, що вона, за її словами, отримала найгучніші оплески всієї аудиторії. Про це Гаррет розповіла в інтерв'ю Fox News.

З'явившись на сцені, королева краси, яка увійшла до 20 найкращих із 90 конкурсанток з усього світу, наголосила на тому факторі, що вона "пишна жінка, яка не дотримується певних стандартів краси".

"І це було так приємно, тому що це був момент прориву для мене і для суспільства: вони побачили щось інше, побачили красу в реальному масштабі", — зазначила дівчина.

Незважаючи на теплий прийом публіки, Джейн була шокована кількістю жорстоких коментарів в Instagram, де у неї 298 тисяч підписників. Деякі називали її китом, інші писали, що її тіло "огидне". Знайшлися й ті, хто звинуватив Джейн у "сприянні ожирінню", порадивши їй "ходити в спортзал".

Джейн знайшла в собі сили з гідністю відповісти на критику.

"Вони навіть не знають мою історію. Їм невтямки, через що я проходжу", — каже вона. Річ у тім, що в неї діагностували синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Захворювання, від якого страждає кожна третя жінка у Великій Британії, пов'язане з тим, що різні види виробляють більшу кількість чоловічих статевих гормонів, що може призвести до збільшення ваги, прищів, надлишку волосся на тілі та нерегулярних менструацій.

У результаті цього, за словами Джейн, останнім часом вона додала у вазі, і пожартувала, що може набрати кілька кілограмів, просто поглянувши на шматок торта.

Хвороба не тільки призвела до того, що вона відчуває втому. За її словами, у неї — затьмареність свідомості через СПКЯ. Щоб зменшити щоденні побічні ефекти, вона намагається вести "спосіб життя з низьким рівнем стресу", де це можливо. Це охоплює медитацію, вигадування афірмацій і збалансоване харчування.

Джейн сповнена рішучості повернутися до модельних параметрів і працювати для досягнення цього.

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" представляла киянка Ангеліна Усанова. Вона показала національний костюм, а також розповіла, що почула від представниці РФ за лаштунками. Вихід українки не залишив байдужою російську пропагандистку Маргариту Симоньян.

Перемогу на конкурсі здобула "Міс Нікарагуа" 23-річна Шейнніс Паласіос, яка вже потрапила в політичний скандал.

Раніше Фокус писав, що супермодель plus size Палома Ельсессер у деталях показала, як зменшила собі груди.