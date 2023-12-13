Гаррі Стайлса запідозрили в романі з модним блогером з Австралії

Ян Ян Чан нарешті прокоментувала чутки про стосунки з виконавцем, після того як її помітили на його концерті.

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Ян Ян Чан, модний блогер з Австралії, порушила мовчання у зв'язку з чутками, що на початку цього року вона "зав'язала дуже близьку дружбу" з Гаррі Стайлсом . Про це пише Daily Mail.

29-річна it-girl, яка народилася в Гонконзі, повідомила, що й не знала про ці чутки і не надавала їм значення.

Відтоді Чан сфотографували, як вона упаковує речі зі своїм новим хлопцем на пляжі Бронте в Австралії.

Того ж місяця стало відомо, що Гаррі Стайлс запросив її на свій концерт, коли відвідував Австралію в рамках свого туру Love On.

На початку цього року Ян Ян Чан потрапила в заголовки газет після того, як з'явилися чутки, що в неї був короткий роман із 29-річним Гаррі, поки він гастролював Австралією.

Ян Ян Чан

Чутки про роман між брюнеткою і Гаррі почалися в березні після того, як вони зустрілися в соціальних мережах і почали листуватися.

Добре обізнане джерело розповіло Daily Mail Australia, як почалися їхні стосунки, стверджуючи, що саме Стайлз зробив перший крок, написавши Ян Ян і запросивши її на приватну вечірку після його шоу в Сіднеї 4 березня.

Чан дійсно була помічена сидячою у ВІП-ложі разом із групою інших впливових осіб на концерті Гаррі.

Стайлз і Чан підписані одне на одного в Instagram із 2020 року, але ніколи не фотографувалися разом.

Чан — лише один із 400 осіб, за якими стежить співак Watermelon Sugar.

Ще одне джерело стверджує, що Стайлз і Чан познайомилися один з одним у лютому, коли співак був у турі Down Under.

Раніше Гаррі зустрічався з Тейлор Свіфт, Каміллою Роу та Олівією Вайлд.

Однак він зберігав мовчання про своє особисте життя після розставання з 39-річною Олівією в листопаді.

У березні поширилося вірусне відео, на якому Гаррі цілувався з моделлю Емілі Ратаковскі в Токіо.

А в серпні співака запідозрили в романі з канадською актрисою Тейлор Расселл. Пара разом веселилася на вечірці.