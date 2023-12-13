Топ 8 напоїв, які допоможуть швидко заснути та краще виспатися

Рівень стресу, купа обов'язків і швидкий ритм життя часто заважають спокійно заснути. Напої, які допомагають розслабитися, — чудовий спосіб сигналізувати організму, що час спати.

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Після довгого і виснажливого дня все, чого хочеться, — це заснути в теплому ліжку. Вважається, що середньостатистична доросла людина повинна спати 7-8 годин щодня. Фактично, дослідження, опубліковане в Журналі клінічної медицини сну, вказує на той факт, що недостатній сон може призвести до таких захворювань, як депресія, діабет і хвороби серця. Якщо у вас проблеми зі сном, можливо, варто спробувати напої, які допоможуть вам краще спати. Про це пише Health Shots.

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Фото: Freepik

Коли справа доходить до поліпшення сну, часто рекомендують пити теплі напої, оскільки вони допомагають організму розслабитися. Деякі трав'яні чаї, наприклад, ромашковий, відомі своїми заспокійливими властивостями, які сприяють розслабленню перед сном, каже дієтолог Гаріма Гоял.

Для оптимальної гігієни сну рекомендується припинити вживання більшості рідин, навіть напоїв, що викликають сон, приблизно за годину до сну. Це дає організму достатньо часу для опрацювання та виведення рідини, зменшуючи ймовірність пробудження через необхідність сходити в туалет.

Споживання великої кількості рідини перед сном може призвести до порушень сну через постійні пробудження для походу в туалет уночі. Це особливо актуально для напоїв із сечогінним ефектом, таких як напої з кофеїном або алкогольні напої. "Організм природним чином виробляє менше сечі вночі, що сприяє безперервному сну. Однак вживання рідини перед сном може перешкодити цьому процесу", — зазначає Гоял.

Дуже важливо пити правильний напій. Гаріма Гоял перераховує все, що корисно для спокійного сну.

Ромашковий чай

Фото: Pixabay

Ромашка — трава з легкими седативними властивостями. Вживання ромашкового чаю перед сном допоможе розслабити м'язи, зняти стрес і поліпшити сон. Він також містить антиоксидант апігенін, який має заспокійливий ефект.

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Чай із кореня валеріани

Корінь валеріани століттями використовували як природний засіб від різних недуг, включно з порушеннями сну. Він може підвищити рівень нейромедіатора ГАМК у мозку, сприяючи розслабленню і поліпшенню якості сну.

Тепле молоко

Тепле молоко — класичний напій перед сном. Воно містить триптофан, амінокислоту, яка може перетворюватися на серотонін і мелатонін, що відіграють вирішальну роль у регуляції сну. Вживання теплого молока перед сном може мати низку переваг для поліпшення якості сну.

М'ятний чай

Фото: Freepik

М'ятний чай, що не містить кофеїну, може допомогти розслабити м'язи шлунково-кишкового тракту, потенційно зменшуючи дискомфорт і сприяючи спокійнішому сну.

Зелений чай без кофеїну

Зелений чай містить теанін, амінокислоту, що чинить заспокійливу дію на нервову систему. Але не забувайте вибирати чай без кофеїну, щоб уникнути його стимулюючого ефекту.

Чай із мелісою

Меліса належить до сімейства м'ятних і, як вважають, має легку седативну дію. Вживання чаю з мелісою перед сном може допомогти заспокоїти розум і поліпшити якість сну.

Золоте молоко

Фото: Freepik

Золоте молоко виходить через додавання куркуми, яка містить куркумін, відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями. Цей теплий напій може допомогти зменшити запалення і поліпшити загальне самопочуття, сприяючи поліпшенню сну.

Тепла вода з лимоном

Проста тепла вода з лимоном — зволожувальний і освіжаючий варіант напою перед сном. Хоча в ньому немає конкретних сполук, що сприяють сну, підтримання гідратації є важливим для загального стану здоров'я і може сприяти комфортнішому стану та легшому засинанню.

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Раніше Фокус писав про те, що є низка продуктів, які ніколи не слід їсти перед сном, якщо ви хочете добре виспатися і вранці почуватися бадьорими та відпочилими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.