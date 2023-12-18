Кейт Міддлтон показала вражаючу схожість із принцом Луї на своєму дитячому фото

На архівному знімку майбутній королеві Великої Британії немає ще й рочку.

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Молодший син принца і принцеси Уельських, п'ятирічний принц Луї, — точна копія своєї матері в дитинстві. Це стало очевидним після того, як Кенсингтонський палац опублікував архівне фото Кейт Міддлтон, де вона ще дитиною насолоджується Різдвом вдома.

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На знімку, який раніше ніколи не показували публіці, юна Кейт зображена за обіднім столом, що сидить на дерев'яному стільці, прикрашеному святковою мішурою.

На ній — червоно-синя смугаста сукня з рубіново-червоними ґудзиками та білосніжним коміром, темно-синій кардиган, а на шиї в неї різнокольорове намисто з жовтого, білого, синього та зеленого намиста.

Принц і принцеса Уельські також розмістили це зображення у своєму офіційному акаунті в Instagram, на превелику радість королівських шанувальників.

Однорічна Кейт Міддлтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

"Ділимося святковими спогадами про це Різдво, тому що #ShapingUs присвячена життєвій важливості наших ранніх років і ролі, яку оточення відіграє у формуванні решти нашого життя", — ідеться в підписі до знімка.

"О боже, яка чудова фотографія малятка Кетрін. Луї — її близнюк. Який приємний сюрприз! Спасибі, що поділилися", "Чарівно! Луї дуже схожий на неї", "Принц Луї схожий на свою маму", "Це не я, у якого в дитинстві були такі самі серветки", — зазначають у коментарях користувачі.

Принц Луї — копія своєї матері в дитинстві Фото: Getty Images

Цей кадр був зроблений 1983 року в будинку дитинства Кейт у Беркширі. Він опублікований напередодні різдвяної служби принцеси Кейт "Разом на Різдво", яка вийде в ефір напередодні Різдва на каналі ITV о 19:45.

Цього року в рамках кампанії Shaping Us основна увага приділяється життєвій важливості ранніх років і ролі, яку відіграють люди у формуванні майбутніх поколінь.

Напередодні Різдва Кенсингтонський палац буде пропонувати іншим поділитися фотографіями свого найбільш раннього Різдва у своїх соціальних мережах.

Раніше Фокус писав, чи справді Керол Міддлтон організувала зустріч Кейт і Вільяма.