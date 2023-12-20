Шкіра та догляд за нею: чи справді натуральна косметика допоможе їй (фото)

На думку б'юті-експертів, слід більше дослухатися до себе і своєї шкіри та не вірити всіляким домислам і міфам.

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Скільки проблем часом нам завдає не тільки наша шкіра, а й догляд за нею. Ми губимося в здогадах і домислах, не знаємо, кому з фахівців вірити і що реально допоможе відновити шкірний баланс і зробити наш вигляд таким, як прагнемо. Б'юті-консультанти італійського сайту iodonna вирішили допомогти своїм читачкам і рекомендують звернутися до книжки відомої б'ютікологині Маріліси Франчіні "Догляд за шкірою, правда і помилкові міфи".

Отже, які ж міфи слід розвіяти? І чи правда, що шкіра під впливом косметичних засобів стає ледачою? Насправді синтетичні добавки та консерванти завдають їй шкоди? А натуральна косметика, як за помахом чарівної палички, одразу усуне всі проблеми? Запитань достатньо, і ми за допомогою консультантів з iodonna та сеньйори Франчіні спробуємо розібратися в них.

Силікони

Багато хто з нас вважає, що ці компоненти отримано з нафти і тому, побачивши щось, що нагадує про них на етикетці, одразу відкидаємо засіб. Насправді силікон отримують із кремнію, одного з найпоширеніших матеріалів на Землі. Наприклад, він міститься в піску.

"Це оклюзійні інгредієнти, які підтримують природну гідратацію епідермісу, оскільки створюють захисну плівку, що перешкоджає випаровуванню води з поверхні", — пояснює Франчіні.

Ба більше, силікони інертні й насправді безпечні. Завдяки ультрафіолетовим променям і вуглекислому газу вони розкладаються природним шляхом у "водному середовищі". Ви знали про це?

"Вони зволожують шкіру опосередковано, тобто не додають у шкіру воду, а запобігають її зневодненню. Вони зменшують кількість води, що випаровується з поверхні, — явище, яке технічною мовою називається TEWL (трансепідермальна втрата води)", — пояснює експерт.

Тепер повернемося до терміна "оклюзійний". Багато хто надто просто дивиться на нього, думаючи, що ці компоненти закупорюють пори, шкіру, змушують її задихатися, що призводить до утворення проблем, зокрема прищів. Однак небезпечні не оклюзійні речовини, які насправді створюють на шкірі напівнепроникну плівку, яка утримує воду. Збудниками проблем у цьому разі можуть бути вазелін, бджолиний віск, олія ши, ланолін, сквален. Тому не варто в усьому звинувачувати силікони.

Чи "лінива" наша шкіра

А ось і ні! Як пояснює експерт, епідерміс не звикає до будь-якого засобу, оскільки щомісяця оновлюється. Тому цілком можна продовжувати користуватися однією і тією ж косметикою.

Водночас потреби шкіри можуть змінюватися залежно від віку, клімату, загального стану організму, перенесеної інфекції тощо. І тоді продукт, що використовувався донедавна, може виявитися непридатним.

"Стверджують, що нанесення крему на шкіру не допоможе, бо в цьому разі вона "втомиться", перестане працювати і виконувати свої функції. Це не зовсім так", — попереджає б'ютіколог.

Правда полягає в тому, що шкіра сама по собі здатна виробляти зволожувальні речовини, які відновлюють баланс зневоднення там, де це необхідно. Але це, наприклад, не може бути застосовано в разі особливо сухої шкіри, яка не здатна самостійно відновитися. Тому гарний, правильно підібраний крем незамінний.

"Та й узагалі косметика — це ваш додатковий помічник", — наполягає сеньйора Франчіні.

Натуральні інгредієнти vs синтетики

INCI — це абревіатура Міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів, тобто свого роду професійна мова, яка вживається на міжнародному рівні для складання списку інгредієнтів косметики. До речі, латиною зазвичай вказуються активні інгредієнти, отримані з рослин, рослинних екстрактів, та інгредієнти. Правда це чи міф?

"Це ще одна чудова тема і хибна легенда останнього часу", — пояснює Франчіні.

Вона зазначає, що в косметиці можуть бути присутніми як натуральні, так і синтетичні інгредієнти. Причому останні створюються в лабораторії в результаті синтезу молекули і не обов'язково є шкідливими, небезпечними або менш ефективними у складі порівняно з природними.

Що це означає? А те, що синтетичні молекули інколи можуть бути ще стійкішими та екологічно чистішими, тож не ставлять під загрозу свою функцію та ефективність.

"Натуральне не обов'язково означає краще за синтетичне. Просто походження змінюється", — стверджує б'ютіколог Франчіні.

Консерванти

Увага до консервантів у косметиці стала похідною від уваги до цих компонентів у світі харчових продуктів, де перевагу віддають свіжим продуктам, тобто здатним зберігати свої органолептичні властивості.

Як пояснюють експерти, проблема виникла, коли деякі бренди почали підкреслювати, що в їхній продукції немає консервантів. Однак різниця між косметичними та харчовими консервантами принципова: у косметиці консервант слугує для збереження безпечності продукту, який, на відміну від харчового продукту, може залишатися відкритим за кімнатної температури впродовж кількох місяців. Тому консерванти слугують для уповільнення або зупинки росту бактерій усередині нього.

Мало того, необхідно пояснити, наполягає Франчіні, що всі косметичні продукти, які містять воду в рецептурі, за законом мають містити консерванти.

"Вони можуть бути відсутніми в продуктах на масляній основі, оліях або порошках, навіть якщо бренди вважають за краще включати їх, оскільки вони можуть вступати в контакт із самою водою. Наприклад, коли ви намочите тіні для повік, щоб змінити їхнє покриття", — розповідає експерт.

Скажете, шкідливо? Не тільки не шкідливо, а без них часто не можна обійтися заради безпеки самої формули.

SLES і SLS — агресивні чи ні

Якщо бути чесними, і так, і ні. Точніше, як стверджує б'ютіколог, ці поверхнево-активні речовини, що використовуються під час виробництва мийних засобів, гелів для душу та шампунів, виконують дуже сильну знежирювальну функцію, оскільки це може створити проблеми для чутливої шкіри.

"Щоб уникнути проблем, краще обирати більш делікатні поверхнево-активні речовини, а отже, менш знежирювальні, окремо або в поєднанні з максимально знежирювальними SLES і SLS, які пом'якшують формулу і підходять навіть для найніжнішої шкіри", — рекомендує сеньйора Франчіні.

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