Дзвінок від шкільної медсестри змусив Бредлі Купера терміново покинути прес-конференцію

Що сталося з дочкою, Купер не пояснив.

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48-річний американський актор і режисер Бредлі Купер змушений був терміново перервати свою пресконференцію на прем'єрі фільму "Маестро" в Нью-Йорку, коли йому зателефонувала медсестра школи, де навчається його шестирічна дочка Лея, пише Daily Mail.

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Це сталося приблизно за 20 хвилин після початку спілкування актора, який зіграв у картині композитора і диригента Леонарда Бернштейна і став її режисером, з журналістами. Він глянув у свій телефон і попросив у присутніх дозволу вийти, щоб передзвонити медсестрі, яка щойно зателефонувала йому.

Коли він повернувся в зал, то пояснив:

"Мені потрібно піти до школи, щоб зробити з Леєю щось, що потрібно... Мені потрібно застосувати щось, чого вони не дозволяють.... Мені потрібно це зробити, тож це приблизно 10 хвилин ходьби".

Що саме сталося з дівчинкою, Купер ніяк не коментував.

Зовсім недавно Леа дебютувала на червоній доріжці разом зі своїм знаменитим батьком. Дівчинка, яка є дочкою супермоделі Ірини Шейк, була чарівна в сукні Dolce & Gabbana з леопардовим принтом у поєднанні з блискучими золотими балетками. Вона відкинула назад своє світле волосся, зачесала чубок набік і навіть зробила червоний манікюр для свого особливого вечора. Образ Леї доповнювала квадратна червона сумочка.

Леа не просто супроводжувала батька на прем'єру його картини. Вона теж зіграла у стрічці, зобразивши на екрані дитячу версію персонажа Маї Гоук Джеймі Бернштейн.

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер придбав будинок біля Джіджі Хадід.