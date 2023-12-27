Племінниця Чарльза III з'явилася на публіці в елегантному і стильному пальті (фото)

Зара Тіндалл останнім часом обирає вбрання, які підкреслюють її фігуру. Різдво 2023 року не стало для багатодітної мами винятком.

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42-річна дочка принцеси Анни, Зара Тіндалл, разом зі своєю сім'єю відвідала різдвяну службу в Сандрінґемі, і ось уже кілька днів модні оглядачі продовжують захоплюватися її стильним і елегантним ансамблем, який племінниця короля Чарльза III продемонструвала публіці, пише Hello.

На службу в церкві Святої Марії Магдалини Зара одягла смарагдове пальто від Лори Грін з великим коміром і поясом, що підкреслює талію. Образ вона доповнила чорними замшевими чобітьми до коліна від Stuart Weitzman, міді-сумкою Aspinal of London Mayfair, яку вона носить постійно, і золотим обідком з бантом від Juliette Millinery.

На знімках місіс Тіндалл тримає за руку свою п'ятирічну доньку Лену, вдягнену у світло-коричневе пальто, чорні колготки і ботильйони. У неї на голові — рожева плетена стрічка.

Зара і Майкл Тіндалли з дочкою Оленою Фото: Getty

На заході також були присутні її чоловік, легенда регбі Майк Тіндалл, і їхня старша дев'ятирічна дочка Міа. Третя дитина пари, дворічний син Лука, залишився вдома.

Міа йшла за руку з принцом Луї. Зазвичай бешкетний молодший син принца Вільяма і принцеси Кейт мило посміхався фотографам, які прямували на службу.

Зара Тіндалл — не тільки двоюрідна сестра принца Вільяма, а й хрещена мати принца Джорджа. Вона підтримує тісні стосунки з усією родиною принца Уельського.

Раніше Фокус писав, що вперше за 30 років на різдвяній службі разом з королівською сім'єю з'явилася і Сара Фергюсон.