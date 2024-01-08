Самотня і сумна: Наталі Портман вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса 2024"

У серпні 2023 року Наталі Портман розлучилася з чоловіком Бенджаміном Мільп'є після чуток про його зради. І хоча пара офіційно не розлучилася і працювала над стосунками, актриса була на церемонії "Золотий глобус 2024" дуже сумною і без обручки.

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42-річна оскароносна акторка Наталі Портман вперше після розставання з чоловіком Бенджаміном Мільп'є вийшла на червону доріжку. Зірка в гордій самоті позувала на 81-й церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Беверлі-Гіллз, повідомляє Daily Mail.

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Перед публікою знаменитість з'явилася в блискучій сукні довжиною до підлоги від Dior з блискітками та завищеною талією, яка підкреслювала її тендітну фігуру. Вона доповнила образ сережками з діамантами і туфлями Jimmy Choo, а свої каштанові локони зібрала назад у тугий пучок. На її руці знову не було обручки, що ще раз підтвердило чутки про проблеми в сім'ї актриси.

Позуючи фотографам, зірка практично не посміхалася.

Наталі — володарка двох "Золотих глобусів. Вона отримала нагороду за найкращу роль акторки в драматичному фільмі 2005 року за фільм "Ближче" і нагороду за найкращу роль акторки другого плану в будь-якому кінофільмі 2011 року за фільм "Чорний лебідь".

Актриса обрала для церемонії розкішну сукню від Dior Фото: Getty

Про проблеми в сімейному житті Портман заговорили в червні минулого року. У французькому журналі Voici стверджувалося, що 46-річний Мільп'є зраджував свою дружину, з якою прожив 11 років, із 25-річною активісткою з боротьби зі зміною клімату на ім'я Камілла Етьєн.

У серпні після повідомлень про роман подружжя розійшлося. ЗМІ стверджували, що пара розлучилася після того, як спробувала відновити свої стосунки після заяв Мільп'є про зраду.

Однак джерело, близьке до актриси, повідомило, що інформація про розставання — це всього лише "чутки" і "спекуляції", і твердого рішення ще не ухвалено.

У Портман, уродженки Єрусалима (Ізраїль), і Мільп'є, який родом з Бордо (Франція), двоє дітей: 12-річний син Алеф і шестирічна дочка Амалія.

Наталі та Бенджамін зустрілися ще 2009 року на зйомках психологічного фільму жахів "Чорний лебідь", для якого Мільп'є поставив хореографію. Закохані заручилися 2010 року і одружилися 2012 року в Біг-Сурі, Каліфорнія.

Раніше Фокус писав, на що б Наталі Портман не пішла заради ролі. Ми також розповідали, як вона відреагувала на війну в Ізраїлі.