Принца Гаррі та Меган Маркл знову публічно висміяли у США

У США принц Гаррі та Меган Маркл приїхали відомою парою, яка була цікава публіці. Але подальші інтерв'ю та скарги на королівську сім'ю призвели до того, що подружжя розгубило свою репутацію і перетворилося на об'єкт для насмішок.

Related video

Герцоги Сассекські, які оскандалилися своїми нападками на королівську сім'ю в численних інтерв'ю і шоу, продовжують втрачати репутацію. Якщо раніше їх висміяли в мультфільмі "Південний парк", що дуже засмутило Меган Маркл, то тепер над ними пожартували на церемонії нагородження премією "Золотий глобус", пише MailOnline з посиланням на експертів з культури та королівської сім'ї.

Ведучий заходу, американський комік Джо Кой заявив зі сцени, що парі платять "мільйони доларів за те, що вони абсолютно нічого не роблять, і це тільки Netflix". Коментар був зустрінутий гучним сміхом у залі, зокрема з боку виконавчого директора Netflix Теда Сарандоса.

Кой також викликав сміх, коли пожартував, що роль королеви у фільмі "Корона" у виконанні Імельди Стонтон "була такою гарною, що принц Гаррі зателефонував їй і попросив грошей".

Коментар про прохання грошей пролунав після того, як Гаррі сказав Опрі Вінфрі під час сенсаційного інтерв'ю пари 2021 року, що його батько, тодішній принц Чарльз, а тепер король Чарльз III, "буквально відрізав мене у фінансовому сенсі", коли вони пішли з посади старших членів королівської сім'ї роком раніше.

Netflix є одним з основних джерел доходу пари після того, як у вересні 2020 року вони підписали багаторічний контракт на суму 100 мільйонів доларів із потоковою мережею.

Їхній контракт на подкаст зі Spotify було розірвано лише після одного сезону серіалу Меган "Архетипи", а виконавчий директор фірми Білл Сіммонс пізніше назвав їх "шахраями".

Королівський журналіст Філ Дамп'єр заявив, що регулярні глузування у США ускладнюють життя Сассексам, оскільки американцям вони "набридли своїми постійними стогонами".

"Кілька років тому Гаррі та Меган не зазнали б такого приниження, але тепер вони є об'єктом жартів, навіть серед красунь Голлівуду, які прокинулися. Коли ви стаєте предметом насмішок, ви потрапляєте в біду. Коли вони вперше переїхали до Америки, вони були популярною парою, але люди побачили їх наскрізь і втомилися від їхніх постійних стогонів. Це останній епізод зі зростаючого списку насмішок над ними слідом за "Південним парком" та іншими шоу", — сказав він.

За його словами, пара після втрати контракту зі Spotify і браком ідей для Netflix стала джерелом розваги навіть для тієї лівоцентристської аудиторії, яка раніше їм симпатизувала. Якщо Меган і Гаррі нічого не придумають для заробітку 2024 року, на них чекає різке падіння.

"Вони очікують критики з боку преси та соціальних мереж, але нападки з боку світу шоу-бізнесу показують, наскільки низько вони впали".

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі випустили милий відеоролик, намагаючись врятувати свою кар'єру і репутацію.