Шанувальники українських брендів: королева бурлеску Діта фон Тіз в українській сукні (фото)

Діта фот Тіз уже не вперше обирає одяг українських дизайнерів. Так, вона прийшла на благодійний вечір в українській вишиванці — білосніжній сукні, прикрашеній синьою вишивкою від української дизайнерки Віти Кін.

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Американська знаменитість, епатажна виконавиця шоу в стилі бурлеску і фотомодель Діта фон Тіз постала перед публікою у барвистому вбранні від української дизайнерки Юлії Магдич. Фотографію у вбранні вона розмістила у своєму Instagram.

Образ 51-річної знаменитості дійсно вийшов ефектним — червона сукня міді-довжини з яскравим квітковим принтом і блакитними ліліями прикрашена декоративними китицями і куліскою на талії. "Родзинка" вбрання — об'ємні рукави і V-подібний виріз.

Вартість сукні від українського бренду Yuliya Magdych, за інформацією на сайті онлайн-рітейлера люксового одягу Farfetch, становить 1700 євро.

Неповторна Діта вже не вперше обирає одяг українських дизайнерів. Так, вона прийшла на благодійний вечір в українській вишиванці — білосніжній сукні, прикрашеній синьою вишивкою від української дизайнерки Віти Кін.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Стисло про Діту фон Тіз

Справжнє ім'я Діти — Гізер Рене Мир. У своєму блозі в соцмережі Х вона запевняє, що за походженням вірменка. Коли їй виповнилося 12 років, з батьками і двома сестрами вона переїхала до Каліфорнії.

З дитинства вирізнялася тягою до творчості, займалася балетом, вивчала історію костюма, з якої в коледжі захищала диплом. Працювала дизайнеркою з костюмів у кіно.

У 19 років стала танцівницею, зокрема у стрип-клубі Captain Cream, де створила і шліфувала свій знаменитий імідж pin-up — стиль американської графіки середини ХХ століття. Рік потому почала виступати під псевдонімом Діта фон Тіз.

Коли вона зустрілася з фотографом Пітером Чернишем і почала кар'єру фотомоделі, то за дуже короткий час зуміла стати однією з найуспішніших у цій сфері. Три роки поспіль — з 1999-го по 2001-й — вона з'являлася на обкладинках журналу Playboy. Тоді-то Діта і стала відома в усьому світі.

Фото: З відкритих джерел

Прикладом для наслідування вважає Бетті Грейбл, Риту Гейворт, Марлен Дітріх і Мерилін Монро, захоплюється Елізабет Тейлор, Софі Лорен і Мадонною.

Володіє бездоганним смаком, що дає їй змогу не тільки чудово одягатися, а й створювати приголомшливі інтер'єри скрізь, де вона живе.

Бренд Yuliya Magdych — що відомо

Юлія Магдич — дизайнерка, у роботах якої гармонійно поєднуються українські традиції та сучасність. Засновано бренд 2013 року — саме тоді, під час Революції Гідності, по всьому світу прокинувся інтерес до української культури, зокрема до вишиванки. Візитівка бренду — етнічна 3D-вишивка, розроблена на основі візерунків, знайдених у музеях, приватних колекціях та під час дослідницьких подорожей Україною.

Крім того, Yuliya Magdych — це перший український бренд, представлений у лондонському Selfridges. Бренд також доступний на Farfetch. Представлений більш ніж у 50 країнах світу. В одязі від дизайнера були помічені такі знаменитості, як Патрісія Каас, Кетрін Зета-Джонс, Келлі Осборн.

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