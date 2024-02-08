Брітні Спірс розповіла про інтрижку з Беном Афлеком

Тепер прийшла черга Бена Аффлека переживати, оскільки його дружина Дженніфер Лопес відома своїми ревнощами. Він поки ніяк не прокоментував слова Спірс.

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Не встиг Джастін Тімберлейк оговтатися після одкровень Брітні Спірс, які поставили під загрозу його шлюб, як чорна хмара нависла над сім'єю Бена Аффлека і Дженніфер Лопес. Виною всьому — знову ж таки зайва балакучість співачки. На своїй сторінці в Instagram вона вибухнула новими одкровеннями.

Знаменитість опублікувала знімок, де позує з Беном Аффлеком і актором та автором пісень Даян Воррен.

"Класне фото мене, Бена Аффлека і Даян Воррен багато років тому! Він такий приголомшливий актор. Я забула згадати, що цілувалася з Беном тієї ночі... Чесно кажучи, забула... блін, це божевілля! Хотіла б я розповісти вам, хлопці, історію, яка сталася до цього!!! О боже, я просто пліткарка. Псс, я взагалі забула!", — йдеться у підписі.

Бен Аффлек Брітні Спірс і Даян Воррен Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

Незрозуміло, коли було зроблено фотографію, але 1999 року в Аффлека була така ж борідка. У серпні того року йому виповнилося 27 років, а Брітні — 18 у грудні.

Молоді та веселі Бен Аффлек і Брітні Спірс Фото: Twitter

Відтоді Брітні тричі виходила заміж — вона пов'язала себе узами шлюбу з Джейсоном Александром, Кевіном Федерлайном і Семом Асгарі. Наразі вона перебуває в процесі розлучення з Асгарі.

Бен був одружений з Дженніфер Гарнер з 2005 до 2018 року, а потім возз'єднався з колишньою нареченою Дженніфер Лопес і пов'язав з нею себе узами шлюбу 2022 року.

До речі, Брітні та Дженніфер Лопес підписані одна на одну в Instagram.

Не так давно Спірс розповіла про те, що у неї був двотижневий роман з Коліном Фареллом. Вони познайомилися через "друга клубного промоутера", а потім Брітні відвідала його на зйомках фільму "S.W.A.T." 2003 року. У книзі "Жінка в мені" вона порівняла їхню "пристрасну" інтрижку з "вуличною бійкою" і написала, що вони "нападали один на одного".

"Бійка — єдине слово для цього — ми нападали один на одного, билися так пристрасно, ніби ми брали участь у вуличній бійці", — написала Брітні.

Скоро співачка знову буде абсолютно вільною. Її розлучення з Асгарі майже завершено. Згідно з новими юридичними документами, команда Сема передала його фінансові звіти адвокатам поп-зірки, що вказує на те, що вони "перебувають на межі врегулювання".

Сюди входить "декларація про доходи та витрати серед необхідних документів, а також перелік активів, окремого та спільного майна".

Видання зазначило, що "розкриття фінансової інформації часто є останнім кроком при розлученні, який передбачає, що всі сторони доходять згоди".

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс вибачилася перед Тімберлейком, але він висміяв її.