Роберт Де Ніро показав рідкісне фото з 10-місячною донькою

Молодша донька у Де Ніро народилася, коли йому було 79 років. Зараз Джіа — справжня віддушина для зірки.

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80-річний американський актор Роберт Де Ніро рідко показує публіці своїх дітей, особливо — молодшу доньку Джію, якій лише 10 місяців. Тому новий знімок зірки з дівчинкою викликав непідробний інтерес публіки, пише People, героєм нового номера якого стала зірка.

Видання опублікувало фото актора з дівчинкою, а поруч — знімок Де Ніро з його батьком, художником-абстракціоністом-експресіоністом Робертом Де Ніро-старшим, у дитинстві. Якщо подивитися на знімки, вгадується схожість між батьком і дочкою.

Мати Джії — 45-річна інструкторка з бойових мистецтв Тіффані Чен, з якою Роберт уже давно перебуває у стосунках.

Роберт Де Ніро з дочкою і він же — зі своїм батьком Фото: People

За словами Де Ніро, молодша дочка викликає у нього найніжніші почуття.

"Вона така чарівна дитина. Така мила. Коли я дивлюся на неї, все інше зникає. Тож просто бути з нею в цей момент — це величезна радість і полегшення", — каже він.

За словами Де Ніро, у якого є шестеро дорослих дітей, брати і сестри Джії обожнюють її.

"Усі діти від неї в захваті. Навіть онуки. Вона їхня тітка — і вони скоро стануть підлітками!", — сміється він.

Актор дуже любить, коли вся велика родина збирається разом.

"Той факт, що вони всі будуть разом, для мене все. Мені подобається просто бути разом, їздити в теплі краї", — додає він.

Де Ніро каже, що намагається передати частину своєї насилу здобутої мудрості своїм дітям:

"Одна річ, яку я б сказав одному зі своїх молодших дітей: є речі, які я пам'ятаю і які говорили мені, що ви не забудете. Деякі маленькі трюїзми або називайте їх як хочете".

У Роберта є 56-річна дочка Дрена і 47-річний Рафаель від першої дружини Даєнн Ебботт, 28-річні близнюки Джуліан і Аарон від стосунків з Тукі Сміт, 25-річний Еліот і 12-річна Гелен від колишньої дружини Грейс Хайтауер. У липні минулого року він втратив свого 19-річного онука.

Тіффані Чен і Роберт Де Ніро познайомилися 2015 року, коли Чен знімалася в невеликій ролі в комедії "Стажер", де головного персонажа втілила Енн Гетевей. Зустрічатися з актором вона почала 2018 року, після розставання Де Ніро з другою дружиною Грейс Гайтхауер 2018 року, проте на публіці вперше вони з'явилися разом 2021-го.

Роберт Де Ніро і Тіффані Чен Фото: Getty Images

У травні 2023 року стало відомо, що у пари народилася дочка, яка стала сьомою дитиною для Роберта. Однак першою про появу дівчинки повідомив не актор, а його колега по фільму "Про мого батька" Кім Кетролл, проговорившись в інтерв'ю. Пізніше йому залишалося тільки підтвердити цю інформацію.

Незважаючи на інтерес ЗМІ, Роберт і Тіффані тримають своє особисте життя подалі від преси, лише зрідка з'являючись на публіці.

Раніше Фокус писав, що Роберт Де Ніро вперше за довгий час прокоментував смерть онука.