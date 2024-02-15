Горбунов, Анатоліч та Діва Монро побували на прем'єрі комедії "Уроки толерантності" (фото)

У столиці презентували українську комедію про пересічну українську родину, яка аби дати раду фінансовій скруті, погодилася на пропозицію стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантностіʼ.

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В столиці презентували нетолерантну комедію українського виробництва про сімʼю, яка вчиться толерантності по державній програмі євроінтеграції під назвою "Уроки толерантності". Подія відбулася 13 лютого, а вже вчора стрічка вийшла в широкий прокат. На допрем'єрному показі побував і Фокус.

На подію з’явилося чимало зіркових представників, які прийшли привітати команду з прем’єрою. Серед них телеведучий Анатолій Анатоліч, шоувумен Діва Монро, продюсер Юрій Горбунов та багато інших.

У сюжеті комедії головними є сімʼя Найдюків, яка все життя жила керуючись суспільною думкою. Вони уособлення людей, які легко керуються впливом думки інших людей. Саме тому їх обрали до участі в програмі толерантності. Головна її мета навчити родину позбутися страхів, які навʼязали їм суспільство та навчити проявляти турботу та повагу до інших.

Режисером та співавтором сценарію до комедії став 56-річниц Аркадій Непиталюк. Серед акторського складу комедії 51-річний Олександр Ярема, відомий ролями у фільмі "Папаньки" та "Памфір", 55-річна Олена Узлюк, відома ролями в серіалах "Повернення Мухтара" та "Жіночий лікар", 55-річний Борис Георгієвський, відомий ролями в серіалі "Слід" та "Толока" та 32-річений Олександр Піскунов, який знімався у фільмах "Межа" та "Кіборги". Також серед акторів 23-річна Кароліна Мруга та 38-річний Акмал Гурезов.

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Вʼячеслав Соломка Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олексій Комаровський Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олексій Тритенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Аркадій Непиталюк, режисер Фото: KIRILL AVRAMENKO

Андрій Кокотюха та Сергій Лавренюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Богдан Рубан Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олександр Піскунов Фото: KIRILL AVRAMENKO

Діма Коляденко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Анатолій Анатоліч Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олександр Ярема Фото: KIRILL AVRAMENKO

Ярослава Кравченко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Монро Фото: KIRILL AVRAMENKO

Іра Татаренко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Інна Приходько Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олена Узлюк Фото: KIRILL AVRAMENKO

Олексій Гладушевський Фото: KIRILL AVRAMENKO

Катерина Соляр Фото: KIRILL AVRAMENKO

Альона Тимошенко Фото: KIRILL AVRAMENKO

Нагадаємо, раніше ми писали, про зіркову прем'єру документальної стрічки "Довга доба" Алана Бадоєва в Києві.