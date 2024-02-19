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Стиль життя

Марго Роббі та Том Акерлі відвідали вечірку перед "Оскаром" (фото)

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Фото: Getty Images | Том Акерлі та Марго Роббі

Подружжя номінують на престижну премію як кращих продюсерів за роботу над фільмом "Барбі". Вони зʼявилися разом у Лондоні.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі здійснила рідкісний вихід у світ зі своїм чоловіком, 33-річним британським кінопродюсером Томом Акерлі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Барбі" рідко зʼявляється на публіці з чоловіком, проте напередодні вони були присутніми на прийомі номінантів на премію "Оскар" у готелі "Дорчестер" у Лондоні.

Марго була в чорній мінісукні і носила речі першої необхідності в сумці Chanel.

Том Акерлі та Марго Роббі Fullscreen
Том Акерлі та Марго Роббі
Фото: Getty Images

Тим часом британський кінопродюсер вибрав для появи стильний костюм у смужку та світлу сорочку.

Згодом зірка екрану накинула на сукню чорний тренч.

Том Акерлі та Марго Роббі Fullscreen
Том Акерлі та Марго Роббі
Фото: Getty Images

Пара познайомилася на зйомках "Французької сюїти" 2013 року, перш ніж одружитися в рідній для акторки Австралії у 2016 році.

Подружжя веде спільний бізнес та розвиває продюсерську компанію LuckyChap Entertainment.

"Ми заснували нашу продюсерську компанію [LuckyCap Entertainment] разом з нашими найкращими друзями, і це продовжує бути чудовою груповою динамікою. Ми всі справді добре працюємо разом. Мені дуже пощастило", — розповідала раніше Марго.

Подружжя номіноване на премію "Оскар" як продюсери картини "Барбі", яка зібрала 1,4 млрд доларів у світовом прокаті. Втім, Роббі, яка зіграла найпопулярнішу ляльку у світі, не номінували на найкращу акторку. Церемонія нагородження відбудеться 11 березня 2024 року.

Нагадаємо, Марго Роббі та Том Акерлі відвідали церемонію BAFTA-2024.

Також Фокус писав про реакцію Марго Роббі на номінації на "Оскар-2024".