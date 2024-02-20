Помер відомий український актор

Віктор Раду 37 років присвятив роботі в театрі. Брав участь у зйомках різних радянських фільмів. Однак днями його серце не витримало.

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Помер 68-річний актор Віктор Раду, відомий ролями у серіалі "Анка з Молдаванки", "Утікачка" та інші. Про смерть актора повідомили на офіційній сторінці Одеського театру юного глядача ім.Юрія Олеші.

Відомо, що обірвалося життя актора ще минулого четверга, 14 лютого, вже сьогодні 20 лютого актора поховали. За попередньою версіє, у актора зупинилося серце. Що саме стало причиною цьому, серцевий напад, чи інші супутні хвороби, поки не відомо.

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Довідка

Відомо, Віктор Раду народився 10 вересня 1956 року в місті Одесі. У 1978 році здобув освіту в Одеському інституті інженерів морського флоту, ще через 9 років закінчив педагогічний інститут мистецтв за спеціальністю "Актор театру та кіно". Майже 37 років Віктор Раду пропрацював у акторському складі Одеського театру юного глядача. На сцені театру він виступив у таких ролях — Дорант ("Міщанин у дворянстві"), сеньйор Капулетті ("Ромео і Джульєтта"), Дядько Лев ("Лісова пісня"), Султан ("Чарівна лампа Аладдіна"), Акела ("Мауглі"), Автор ("Льовушка"), Пінхус ("Будьте ви щасливі!"), Кекс ("Смак сонця), містер Пендлтон ("Поліанна"), Пепе ("Листи в Севілью") і легендарний Омелько Кайдаш ("Кайдашева сім’я").

Варто відзначити, що артист знявся у таких фільмах "Дежавю", "Путана" "Світла особистість", "Каталажка", "Біндюжник і король", у серіалах "Особисте життя слідчого Савельєва", "Ліквідація", "Ісаєв" та інших картин. Переважно вся його кіно-кар’єра будувалася на фільмах знятих в Росії, адже до 2014 року більшість українських акторів та зірок активно будували свою кар’єру в Москві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла зірка фільму "Діамантова рука". Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський повідомив про втрату в сім'ї.