Пальто в теплу погоду: Меган Макс вигуляла зимовий образ у Лос-Анджелесі

Герцогиня Сассекська зустрілася з модельєром Клер Вейт Келлер, яка створила її весільну сукню. Жінки давно дружать.

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42-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл навіть у теплу погоду не відмовляє собі в задоволенні вигуляти зимові речі. Наприклад, під яскравим сонцем Лос-Анджелеса вона з'явилася в кашеміровому пальті Max Mara тютюнового відтінку за $6250, пише Daily Mail.

Разом з дизайнером своєї весільної сукні, британським модельєром Клер Вейт Келлер, колишнім художнім керівником модного дому Givenchy, вона пообідала в італійському ресторані Cipriani Beverly Hills.

У +19 Меган, крім пальта, одягла чорну водолазку Bleusalt, штани Ulla Johnson, туфлі Aquazzure і сонцезахисні окуляри Givenchy. Образ завершив замшевий клатч від Cesta Collective, випущений обмеженим тиражем, за $490.

Після весілля Меган замовляла ще кілька вбрань у Клер, включно з її виходом в Аскоті в червні 2018 року разом з королевою.

У грудні 2018 року Меган ясно дала зрозуміти, наскільки близькі ці дві жінки, коли вона несподівано з'явилася на церемонії вручення нагород British Fashion Awards, де вручила Клер престижну нагороду "Британський дизайнер жіночого одягу року".

Келлер покинула Givenchy 2020 року і торік створила нову доступну лінію разом з Uniqlo.

Несподівана поява Меган у галасливій закусочній, яку нещодавно відкрили, сталася в той момент, коли вона допомогла відкрити нове крило благодійної організації із захисту тварин у Лондоні, а оголошення про її віртуальний візит було зроблене через новий глянцевий веб-сайт Sussex.com, присвячений їй і Гаррі.

Під час відвідин закладу принца Гаррі поруч із дружиною не було. Останнім часом він не полишає надії помиритися з британськими родичами на тлі хвороби батька, короля Чарльза, але на батьківщині йому чітко дали зрозуміти, що не чекають ні на нього, ні на його допомогу. Деякі експерти взагалі кажуть, що на примирення може знадобитися кілька років, оскільки ні король, ні принц Вільям не довіряють Гаррі та його дружині, боячись витоку нової інформації про їхню сім'ю.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл залишила Кейт Міддлтон самотньою.