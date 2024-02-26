Помер Кріс Готьє, зірка серіалів "Одного разу в казці" і "Надприродне"

Кріс Готьє помер у 48 років. Актор знімався в багатьох популярних серіалах.

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Кріс Готьє, актор, відомий за серіалами "Таємниці Смоллвілля", "Еврика", "Надприродне" та багатьма іншими, помер у 48 років. Актор помер у п'ятницю вранці після нетривалої хвороби. Раніше зірка серіалу "Надприродне" Марк Шеппард зізнався, що переніс шість серцевих нападів. Про це пише PEOPLE.

Готьє помер "раптово і несподівано" 23 лютого після нетривалої хвороби, повідомив його менеджер TV Line Sunday. Смерть канадського актора англійського походження також підтвердило його агентство TriStar Appearances у заяві, отриманій PEOPLE.

Кріс Готьє в серіалі "Надприродне" Фото: IMDB

"Ми можемо підтвердити, що наш друг і клієнт Кріс Готьє помер у п'ятницю вранці, 23 лютого, у віці 48 років після нетривалої хвороби", — йдеться в повідомленні.

"Як улюблений характерний актор із Ванкувера, Кріс поділився своїми талантами з багатьма з нас як на телебаченні, так і в кіно. Його втрату відчувають не тільки його шанувальники, а й ті з нас, кому пощастило знати його особисто. Від імені його родини ми просимо дотримуватися конфіденційності в цей час", — зазначили в агентстві.

Кріс Готьє в серіалі "Таємниці Смоллвілля" Фото: IMDB

Кріс Готьє не отримував головних ролей, але він зіграв безліч цікавих персонажів другого плану. Його агент Колвін зазначив: "Кріс був буквальним визначенням характерного актора з підручника. Можливо, ви не знали його імені, але ви знали його обличчя, ви знали його голос, і ви знали, що, якби він з'являвся на екрані, то на вас чекало цікаве видовище".

Кріс Готьє з'являвся в серіалах "Надприродне", "Острів Гарпера", "Джо Пікетт" і "Одного разу в казці", в яких він зіграв Вільяма Смі, заснованого на персонажі Пітера Пена, в 14 епізодах.

Кріс Готьє в серіалі "Одного разу в казці" Фото: IMDB

Він також знявся в таких фільмах, як "Хранителі", "40 днів і 40 ночей", а також у багатьох різдвяних фільмах Hallmark.

У Готьє залишилися дружина Ерін і двоє синів, Бен і Себастьян.

Нагадаємо, раніше помер американський актор Кеннет Мітчелл, відомий глядачам за фільмами "Зоряний шлях" ("Star Trek"). Кеннет п'ять років хворів на бічний аміотрофічний склероз. Акторові було 49 років.