Ексбоксер В'ячеслав Узелков переніс складну операцію

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44-річного екс-боксера та тренера В’ячеслава Узелкова прооперували у столиці. Про це він повідомив сьогодні, 28 лютого, у себе на сторінці.

"Операція позаду. Дякую лікарям лікарям лікарні Шалімова. Життя продовжується. Пару днів і в бій", — написав колишній боксер.

Також Узелков показав відео з палати в якій він лежить. Екс-боксер знову не став вдаватися у подробиці свого здоров’я та діагноз. Однак, ймовірніше всього, захворювання серйозне, оскільки вже кілька тижнів Узелков знаходиться на лікуванні в столиці.

Варто відзначити, що стан здоров'я В’ячеслава Узелкова погіршився ще на початку лютого, тоді він потрапив у лікарню у Вінниці. Вже через тиждень боксера госпіталізували до Києва. Весь цей час колишній боксер перебував на лікуванні у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова. Узелков не вдається у подробиці, який саме діагноз встановили лікарі. Однак останнього разу екс-боксер зробив гучну заяву, щодо великого спорту. За його словами, великий спорт робить з людей інвалідів. Ймовірніше всього, проблеми зі здоров’ям у Узелкова виникли саме через великий спорт в якому він пробув багато років.

Узелков в лікарні Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

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Довідка

В'ячеслав Узелков — відомий український боксер. Народився у місті Вінниця 8 квітня 1979 року. З 8 років В'ячеслав Узелков почав пробувати себе у боксі.. Його перші здобутки у спорті проходили в місцевому спортивному клубі. З часом він став одним з перспективних боксерів в Україні.

У професійному боксі Узелков дебютував в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. У 2014 році він провів останній бій на рингу. Після почав свою тренерську кар’єру.

Щодо особистого життя боксера. Він 22 роки був одружений з фітнес-тренером Мариною Боржемською. Спільно пара має двох дітей — сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012). Розлучення пари було доволі гучним, оскільки Марина звинуватила В'ячеслава у аб’юзерстві. Деякий час пара публічно з’ясовувала стосунки. Нині вони не спілкуються. За словами Марини, Узелков також не підтримує стосунки з дітьми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вʼячеслав Узелков вдруге одружується. Боксер заявив, що не бажає публічності в цих стосунках, тому не називати ім’я жінки. Однак, згодом, Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, нареченою.