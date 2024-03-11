Що їсти при гастриті: 7 правил харчування, які допоможуть поліпшити самопочуття

Гастрит — неприємний стан, що вимагає негайних дій, які зможуть поліпшити самопочуття. Головне — це дієта, тому при гастриті важливо обирати продукти, які нашкодять шлунку.

Related video

У разі гастриту потрібно виключити гостру, жирну і кислу їжу, а також алкоголь та газовані напої. Замість цього вам слід зосередитися на легких і легкозасвоюваних продуктах, наприклад, нежирній курці, тушкованих овочах, йогурті та бананах. Важливо пити багато води і заспокійливі напої, такі як ромашковий або імбирний чай. Також рекомендується уникати рясних прийомів їжі, вживаючи їжу невеликими порціями протягом дня. Про це пише Fit For Fun.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Гастрит — це запалення слизової оболонки шлунка, яке спричиняє такі неприємні симптоми, як біль у шлунку, нудота, блювання та печія. Одним із найкращих способів лікування та профілактики гастриту є правильне харчування.

Дотримуйтесь м'якої дієти

Фото: Freepik

У період загострення важливо уникати гострої, жирної, смаженої та кислої їжі. Натомість слід зосередитися на м'яких і легкозасвоюваних продуктах: каші, рисі, вареній курці, тушкованих овочах і бананах.

Їжте заспокійливі продукти

Деякі продукти чинять заспокійливу дію на слизову оболонку шлунка та допомагають зменшити запалення. До них належать вівсянка, цільнозернові продукти, йогурт і нежирні молочні продукти. Ці продукти забезпечують організм важливими поживними речовинами і сприяють загоєнню слизової шлунка.

Пийте багато води

Фото: Freepik

Зневоднення може посилити симптоми гастриту, тому слід пити достатньо води. Однак уникайте газованих та алкогольних напоїв, оскільки вони подразнюють шлунок.

Додайте імбир

Імбир відомий своїми протизапальними властивостями і може допомогти в разі гастриту. Ви можете пити імбирний чай або додавати свіжий імбир у їжу.

Пийте ромашковий чай

Фото: Freepik

Ромашковий чай — ще один заспокійливий напій для шлунка. Це може зменшити запалення і допомогти полегшити біль у шлунку. Випивайте чашку ромашкового чаю після їди, щоб поліпшити травлення.

Їжте часто і невеликими порціями

Замість рясних прийомів їжі, вживайте менші порції протягом дня. Це розвантажує шлунок і допомагає запобігти печії та болю в животі.

Уникайте продуктів-тригерів

Фото: Freepik

Кожен по-різному реагує на певні продукти, але є такі, які сприяють погіршенню стану. До них належать гострі спеції, цитрусові, помідори, кава, алкогольні напої.

Крім зміни харчування вам слід проконсультуватися з лікарем, щоб отримати рекомендації, які відповідають вашим індивідуальним потребам.

Нагадаємо, 4 напої, які допоможуть поліпшити травлення і прискорити обмін речовин.

Раніше Фокус писав про те, які спеції допоможуть налагодити травлення і позбутися здуття живота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.