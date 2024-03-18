"Все з точністю до навпаки", — тарологиня розповіла про стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма

У пари, яка на всіх фото виглядає щасливою та гармонійною, насправді все далеко не так гладко. Швидше, все з точністю навпаки, стверджує таролог.

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Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки про те, що на тлі хвороби Кейт Міддлтон принц Вільям знову закрутив роман із сусідкою Роуз Хенбері, маркізою Солмонделі, з якою у нього нібито вже був любовний зв'язок. Тарологиня Альона (Мадам Зідан) зробила розклад на стосунки принца та принцеси Уельських і карти показали цікаві речі.

За її словами, у пари – нелегкі стосунки. Вона – людина широких поглядів, має плани на майбутнє, але в цьому союзі все, що вона не робить, як би припиняється.

"Їхні стосунки побудовані на одних ножах. І ті картинки, які ми бачимо, коли вони тримаються за руки, посміхаються один одному, насправді такими не є. Все відбувається з точністю до навпаки", — зазначає Альона.

На публіці Кейт Міддлтон і принц Уїльям виглядають дбайливим подружжям. Фото: Getty Images

Що стосується відносин Кейт з королівською сім'єю, то карти говорять про те, що її могли використовувати просто для якихось цілей, наприклад народження дітей.

"Вони (палац), швидше за все, розглядають її хворобу як привід забрати від неї дітей", — каже тарологиня і відразу проводить аналогії з принцесою Діаною, яку теж позбавили дітей. Але якщо дружина Чарльза не приховувала на публіці своїх почуттів, то Кейт "поводиться ідеально", що викликає ще більше питань, чому з нею так хочуть вчинити.

Кейт все робить заради дітей: все терпить, старається, але це заради них. Принцеса готова на будь-який вибір, який пропонуватиметься, аби бути з дітьми. З Вільямом вона за розрахунком, чесно даючи йому це зрозуміти.

Що стосується Вільяма, то він, за розкладом, не хоче, щоб діти були з Кетрін. Карти кажуть, що хвороба Кейт може бути використана як один із інструментів, щоб здійснити ці плани.

Говорячи про можливі зради, тарологиня не виключає, що у принца є давня подруга з розряду "вічних колишніх". Вони знайомі так давно, що новина про їхнє спілкування або стосунки для Кейт не буде новиною.

Характеризуючи шлюб принца Вільяма та Кейт Міддлтон, тарологиня, орієнтуючись на карти, каже, що обидва тримаються за нього штучно. Проте зараз Вільям підтримує хвору дружину емоційно, хоча ввечері до кола його спілкування можуть потрапляти інші жінки.

Роуз Хенбері (ліворуч) підозрюють у романі з принцом Вільямом Фото: Getty

За фактом, у майбутньому Кейт світить конфлікт із приводу дітей.

"Якщо вона виживе або їй дадуть вижити, то будуть досить сильні конфлікти і зрада. Вона знаходиться в зоні поразки, їй встромляють ніж у спину. Можливо, їй тільки дозволятимуть бачитися з дітьми. Ці діти — надбання, цінний приз. І вони ( палац) хочуть іншу жінку тримати біля них", – міркує Альона.

За її словами, небезпека Кейт для палацу в тому, що вона може наважитися піти з цього рабства, і дітей їй не віддадуть.

Раніше Фокус писав, як таролог пояснила зникнення Кейт Міддлтон.