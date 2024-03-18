"Помер" король Чарльз III: мережу збурила новина про смерть монарха (фото)

Спочатку дата смерті короля з'явилася на сторінці у "Вікіпедії", присвяченій британському монарху. А потім невідомі опублікували заяву Букінгемського палацу про смерть Чарльза III.

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Мережею стрімко поширюється інформація про нібито раптову смерть короля Чарльза III. Хоча офіційних заяв про смерть британського монарха Букінгемський палац не робив.

Так, в англомовній версії "Вікіпедії" на сторінці, присвяченій біографії правлячого монарха Великобританії, поруч з датою народження з'явилася передбачувана дата смерті — понеділок, 18 березня 2024 року.

"Вікіпедія" на сторінці, присвяченій британському королю, опублікувала дату його "смерті" Фото: Скриншот

Крім того, в мережі Інтернет поширили нібито заяву Букінгемського палацу, в якій повідомляється про смерть Чарльза III. Він датований 18 березня 2024 року і в ньому йдеться про те, що "король несподівано помер учора вдень".

В інтернеті поширили нібито заяву Букінгемського палацу про смерть Чарльза III

Раніше ми писали про те, хто поширив фейк про смерть Чарльза ІІІ. Одним із перших інформацію про кончину монарха поширив Фікрет Шабанов, який називає себе "президентом канадського аналітичного центру". У соцмережах він публікував повідомлення пропагандистів РФ, а вони неодноразово цитували його слова.

Також ми інформували своїх читачів про те, як ховатимуть Чарльза III після його смерті. Для нього було розроблено план на випадок його смерті під кодовою назвою "Операція "Міст Менай". Цей план включає докладну інформацію про те, як громадськість буде проінформована про смерть монарха, повну інформацію про те, що відбудеться протягом 10 днів і куди вирушить його труну.