Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

Зіркова родина провела час у Дубаї. Маленька Малті Мері гралася з мамою на батуті.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра поділилася новими кадрами дворічної доньки Малті Мері. Сімейні фото колишня зірка Боллівуду показала в Instagram з понад 90 млн підписників.

Міс світу 2000 року з чоловіком, 31-річним американським музикантом Ніком Джонасом, та їхньою єдиною донькою провели час Дубаї.

"Дім далеко від дому. Дякую @bulgarihotels за те, що були такими чудовими на минулих вихідних", — написала зірка екрану.

Зокрема, індійська знаменитість підкидала дворічну Малті Мері на батуті. Також дівчинка гралася в піску.

Пріянка Чопра та Нік Джонас

"Усі мої очі на крихітку Малті. Вона занадто мила. І найкраща пара", "Малті дуже мила", "Якби впевненість мала обличчя", — коментують нову публікацію Пріянки її фоловери в соцмережі.

Малті Мері — єдина донька Пріянки Чопри та молодшого за неї на 10 років Ніка Джонаса. Зіркова пара одружилася у 2018 за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року вони повідомили про поповнення в родині.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Дитину народила сурогатна мама. Дівчинка тривалий час провела в лікарні, адже народилася недоношеною.

Нагадаємо, Пріянка Чопра в розкішній сукні вирушила на побачення з чоловіком.

Також Фокус писав про причину переїзду Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з їхнього маєтку.