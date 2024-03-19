Князь та княгиня Монако вийшли разом у світ (фото)

Княгиня Шарлін продемонструвала чорно-біле елегантне вбрання. Подружжя відвідало Францію.

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Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін разом вийшли у світ. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

Подружжя відвідало регіон Ельзас у Франції.

"У рамках урочистостей з нагоди 700-річчя шлюбу Жоан де Ферретт з Альбером II Габсбурзьким", — зазначили представники королівської родини.

Князя Альбера ІІ та княгиню Шарлін вітала мер Фельдбаха пані Сильві Ренгер, щоб офіційно відкрити дошку муніципалітету "Історичні місця Гримальді Монако" та відкрити церкву Сен-Жак.

Для візиту в Ельзас дружина князя Монако обрала довге молочне пальто, яке поєднала з чорним гольфом та штанами. На ногах мами двох дітей були чорні черевики на підборах.

Тим часом князь Альбер ІІ традиційно продемонстрував синій діловий костюм, темне пальто з білою сорочкою та краваткою.

Князь та княгиня Монако

Подружжя виховує двох дітей. Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Їхній батько — князь Монако. Мама — колишня плавчиня. Пара познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років вони одружилися.

Діти князя Альбера ІІ та княгині Шарлін Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Нагадаємо, княгиня Монако вийшла на публіку в діловому штанному костюмі.

Також Фокус писав про схожість княгині Монако та Грейс Келлі.