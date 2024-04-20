У США побили світовий рекорд: 353 балерини одночасно стояли на пуантах (відео, фото)
Юні балерини протягом цілої хвилини виконували кроки бурре — особливий хореографічний елемент, під час якого треба швидко переносити свою вагу з однієї ноги на іншу, стоячи на пальцях або напівпальцях.
У готелі Plaza в Нью-Йорку (США) балерини з усього світу побили світовий рекорд за кількістю танцівниць, які одночасно стоять на пуантах. Про це повідомило інформагентство АР.
Балерини в білих пачках зі США, Китаю, Японії, Німеччини та Португалії синхронно стояли на носочках протягом однієї хвилини. Усі вони за сигналом одночасно встали на пуанти під музику Петра Чайковського з опери "Євгеній Онєгін" і впродовж цілої хвилини швидко виконували так звані кроки бурре (pas de bourrée) — особливий хореографічний елемент, під час якого балерини швидко переносять свою вагу з однієї ноги на іншу, стоячи на пальцях або напівпальцях.
Ініціювали перформанс організатори найбільшого у світі міжнародного стипендіального балетного конкурсу Youth America Grand Prix, в якому щорічно можуть брати участь юні танцівниці віком від 9 до 19 років. У 2024 році конкурс відзначає своє 25-річчя і, крім традиційних вистав у найбільшому культурному центрі міста — Лінкольн-центрі, вирішив влаштувати і таке незвичайне шоу.
За даними агентства, загалом у шоу брали участь 353 балерини — як ті, хто тільки претендує на стипендію, так і професійні танцюристи, випускники програми.
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