У США побили світовий рекорд: 353 балерини одночасно стояли на пуантах (відео, фото)

Юні балерини протягом цілої хвилини виконували кроки бурре — особливий хореографічний елемент, під час якого треба швидко переносити свою вагу з однієї ноги на іншу, стоячи на пальцях або напівпальцях.

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У готелі Plaza в Нью-Йорку (США) балерини з усього світу побили світовий рекорд за кількістю танцівниць, які одночасно стоять на пуантах. Про це повідомило інформагентство АР.

Балерини в білих пачках зі США, Китаю, Японії, Німеччини та Португалії синхронно стояли на носочках протягом однієї хвилини. Усі вони за сигналом одночасно встали на пуанти під музику Петра Чайковського з опери "Євгеній Онєгін" і впродовж цілої хвилини швидко виконували так звані кроки бурре (pas de bourrée) — особливий хореографічний елемент, під час якого балерини швидко переносять свою вагу з однієї ноги на іншу, стоячи на пальцях або напівпальцях.

Ініціювали перформанс організатори найбільшого у світі міжнародного стипендіального балетного конкурсу Youth America Grand Prix, в якому щорічно можуть брати участь юні танцівниці віком від 9 до 19 років. У 2024 році конкурс відзначає своє 25-річчя і, крім традиційних вистав у найбільшому культурному центрі міста — Лінкольн-центрі, вирішив влаштувати і таке незвичайне шоу.

Фото: Twitter

За даними агентства, загалом у шоу брали участь 353 балерини — як ті, хто тільки претендує на стипендію, так і професійні танцюристи, випускники програми.

Суддя зі спецкомісії Книги рекордів Гіннесса Тіна Ши офіційно зафіксувала світовий рекорд. Раніше одночасно стояло на пуантах 306 балерин.

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Фокус писав, що бразильська балерина Віторія Буено підкорила Insragram силою волі, а родичі кажуть: з діями, які вони виконують руками, дівчина без особливих зусиль справляється ногами.

Раніше Фокус повідомляв, що знищили скульптуру балерини авторства Костянтина Скритуцького, яка понад 10 років простояла на вулиці Стрітенській у Києві.