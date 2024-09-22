Миш'як і свинцевий макіяж: найжорстокіші модні тренди в історії

У наш час індустрія краси — одна з найбільш затребуваних сфер, що швидко розвивається. Багато хто віддає останнє, щоб поліпшити власну зовнішність. Але слід зазначити, що так було завжди.

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Ми всі неодноразово чули фразу "біль — це краса, краса — це біль". Це данина поваги важкій праці, яку жінки вкладали в підтримання своєї зовнішності протягом століть. Сьогодні такі знаменитості, як Кім Кардаш'ян, витрачають понад 1700 доларів на день тільки на свій макіяж, і це не враховуючи вартості операцій, особистих тренерів і найму гламурної команди!

З боку може здатися, що рутина Кім божевільна, але історія сповнена божевільних тенденцій і технік краси. Вони були не тільки дорогими, а й багато хто з них — дуже небезпечними. Фокус зібрав найстрашніші тренди краси в історії. За матеріалами buzznet.

Свинцевий макіяж

Зараз, можливо, в моді засмага, але протягом більшої частини історії бути блідим було абсолютним трендом. Це показувало, що ви досить багаті, щоб залишатися вдома, а не працювати на вулиці в полі. Щоб домогтися такого ефекту, багато жінок і чоловіків наносили на шкіру білу косметику на основі свинцю.

Фрагмент фільму "Єлизавета" 2007

Проблема полягала в тому, що свинець отруйний і з часом роз'їдає обличчя людини. Королева Єлизавета I часто користувалася свинцевими білилами і все життя страждала від проблем зі шкірою.

Високі перуки

У 17 столітті, що вищою була зачіска, то більш шанованими були люди. Це особливо стосувалося жінок, які збирали волосся на дуже велику висоту під час відвідування урочистостей і вечірок. Проблема полягала в тому, що в 1600-х роках вечірки висвітлювалися люстрами, в яких використовувалися свічки відкритого полум'я.

Тому високі зачіски, які носили жінки, могли загорітися в середині вечірки. Ця тенденція краси, безумовно, надає нового відтінку фразі "що вище волосся, то ближче до Ісуса".

Зелені барвники з миш'яком убивали своїх господарів

1814 року компанія в Німеччині створила новий яскравий зелений барвник, який одразу став популярним. Вікторіанська Британія стала одержима цим кольором, але не усвідомлювала, що миш'як у фарбі може їх убити.

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У жінок, які носили зелені миш'якові сукні, часто з'являлися струпи. Фарба спричиняла випадіння волосся, а тривалий вплив міг призвести до блювоти з кров'ю або відмови печінки та нирок.

Гребені з черепахового панцира

У 1800-х роках у моду увійшли красиві аксесуари для волосся, звані черепаховими гребенями. Насправді гребені були зроблені не з черепахового панцира, а з целулоїдного з'єднання. Незважаючи на те, що целулоїд красивий, він дуже нестабільний і легко запалюється.

Будь-який вплив, від надмірної вологості до зберігання гребінця за кімнатної температури, міг призвести до руйнування частинок і загоряння гребінця. Після багатьох років і безлічі судових процесів целулоїдні гребінці нарешті вийшли з моди.

Жорстокі корсети, що здавлювали органи і поламані ребра

Корсети — одна з історичних тенденцій краси, яка стала сумнозвісна своєю небезпечною історією. Їх носили протягом багатьох століть, але свого апогею вони досягли в 1890-х роках. Багатьом жінкам доводилося ламати ребра, щоб набути бажаної фігури.

Корсети також могли викликати задишку і здавлювали внутрішні органи жінки. На щастя, вони вийшли з моди.

Вживання крейди — не найздоровіший спосіб збліднути

Коли люди нарешті почали розуміти, що закривати обличчя свинцем, щоб виглядати блідим, — не найкраща ідея, вони перейшли на крейду. Деякий час жінки просто покривали обличчя крейдою, але до 19 століття деякі жінки дійсно її їли!

Крейда може бути токсичною у разі споживання всередину, тому, коли жінки їли крейду, вони відчували нездужання і, зі свого боку, мали блідий вигляд.

Нарощені вії пришивали просто на повіку

Пишні, густі вії, як і раніше, популярні й сьогодні. Ви можете придбати накладні або повністю наклеєні вії. У 19 столітті вони були набагато небезпечнішими і фактично пришивалися прямо до повіки.

Майстер із вишивки вій пропускав голку через "крайні краї повіки" і залишав нитку поступової довжини, щоб вона мала вигляд вій. Так, і оскільки це було 19 століття, анестезії не було.

Видалення вій у середні віки

Задовго до того, як вії стали нарощувати, їх насильно вискубували. У середні віки лоб вважався найсексуальнішою частиною жіночого обличчя. Щоб підкреслити це, багато жінок у середні віки видаляли всі або більшу частину вій.

Муслінові сукні, що призводять до пневмонії

Для середньостатистичних жінок XVIII і початку XIX століть муслінові сукні були в моді. Це були легкі сукні, які підкреслювали жіночі форми, але при цьому мали скромний вигляд. Єдина проблема полягала в тому, що вони були надзвичайно легкими і мало захищали від негоди.

Муслінові сукні робили жінок вразливими до інфекцій, а один спалах пневмонії 1803 року в більшості країн Європи навіть прозвали "мусліновою хворобою".

Отруєння заради розширених зіниць

Однією з дивних тенденцій краси 16-17 століть були розширені зіниці. У XVI і XVII століттях жінки з вищого стану Італії навмисно розширювали зіниці, тому що це вважалося привабливим і спокусливим. Для цього вони використовували отруйну рослину беладону.

Коли ви ковтаєте красавку, вона може блокувати м'язові рецептори ока, що призводить до розширення зіниці, але тривале вживання може спричинити тимчасову або постійну сліпоту.

Божевільні капелюшники

Персонаж Божевільного Капелюшника з серіалу "Аліса в країні чудес" не був повністю придуманий Льюїсом Керроллом для "Аліси в країні Чудес". У 18 і 19 століттях багато капелюхів, виготовлених в Англії, було вкрито ртуттю, оскільки її використовували під час виробництва повсті. Постійне носіння капелюха призводило до довгострокового отруєння ртуттю.

Отруєння ртуттю призвело до симптомів, схожих на божевілля, і навіть до смерті. Фраза "божевільний як капелюшник" виникла тому, що ті, хто робив модні аксесуари, зазвичай хворіли частіше за інших.

Одержимість радієм

Після Другої світової війни люди стали просто одержимі радієм. Атомне століття вважалося одночасно жахливим і захопливим. Радій, можливо, створив найсмертоноснішу бомбу в історії, але його також використовували в усьому, від зубної пасти до лаку для нігтів, щоб надати "здорового сяйва".

Звичайно, тепер ми знаємо, що радій надзвичайно токсичний у високих концентраціях, але божевільні тенденції 50-х і 60-х років уже завдали своєї шкоди.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Граф Монте Крісто".