До 20 лет и больше: какие породы кошек живут дольше всех

Тривалість життя кішки залежить не тільки від породи, а й від багатьох інших чинників: догляду, здоров'я, умов утримання.

Замислюючись про те, щоб завести вдома кішку, потенційні власники тварини аналізують кілька чинників: характеристика породи, особливості улюбленця, час, який можуть присвятити догляду, вимоги до утримання. І далеко не останнє місце в цьому переліку посідає питання про тривалість життя кішки, адже не дивно, що з улюбленою твариною хочеться провести якомога більше часу. Фахівці ветеринарного центру New England з Віндзора назвали породи кішок, які будуть разом зі своїми господарями досить довго.

Середньостатистична домашня кішка може прожити від 12 до 18 років, тоді як у вуличних кішок тривалість життя набагато коротша — приблизно від 2 до 12 років. Тривалість життя кожної кішечки залежить від безлічі факторів, як-от спосіб життя, раціон харчування і загальний стан здоров'я протягом усього життя. Які ж породи можна назвати довгожителями?

Бірманська кішка

Представниця цієї породи потрапила до Книги рекордів Гіннеса, проживши 35 років. Звичайно, більшість бірманських кішок не живуть так довго. Середня тривалість життя бірманських кішок становить від 18 до 25 років. Бірманські кішки енергійні, грайливі та доброзичливі до людей. Вони обожнюють дітей і ідеально підходять для утримання в якості домашнього вихованця.

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Балінезійська кішка

Балінезійські кішки дуже схожі на сіамських, але мають довшу шерсть. Для опису цієї породи можна використовувати безліч прикметників: товариська, ласкава, активна, розумна, спритна, балакуча тощо. Здорова балінезійська кішка може прожити від 18 до 22 років.

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Американська короткошерста

Американська короткошерста — породиста версія домашньої короткошерстої — популярна серед родин з дітьми через свій грайливий і легкий темперамент. Ці кішки зазвичай вміють розважати себе самі і не потребують уваги. Але вони також цінують інтерактивні ігри та соціалізацію. Більшість із них, як правило, здорові, але можуть бути схильні до серцевих захворювань. Середня тривалість життя цієї породи становить від 15 до 20 років.

Сіамська кішка

Як випливає з назви, сіамська кішка родом з Таїланду (раніше називався Сіамом), але скільки живуть сіамські кішки? У середньому до 15 років, а деякі можуть навіть досягти 20-річного віку. Люди люблять сіамських кішок, тому що вони товариські, грайливі та кумедні. Сіамських кішок можна дресирувати через їхню розумну натуру, навчити ходити на шлейці та виконувати безліч трюків.

Менкс

Менкська кішка зазвичай безхвоста, і це стає її найвідмітнішою рисою серед інших кішок. Люди вважали, що відсутність хвоста була природною мутацією хребта породи. Однак не всі менкські кішки народжуються без хвоста. Ця порода розумна, добре ладнає з іншими тваринами. Часто кажуть, що вони поводяться як собаки через своє почуття відданості своїм господарям і любов до інтерактивних ігор. Що ще більш важливо, вони можуть жити набагато довше 15 років.

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Орієнтальна короткошерста

Орієнтальна короткошерста — це помісь, що використовує сіамську як основу. Зовнішність орієнтальних короткошерстих кішок унікальна, а їхня шерсть буває 300 кольорів і візерунків. Оскільки вони є поміссю сіамських кішок, у них такі ж чудові характери, як у сіамських: розумні, допитливі та люблячі. Ці кішки мають велику тривалість життя — понад 15 років.

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Російська блакитна

У російських блакитних кішок елегантні риси, довгі кінцівки і стрункі тіла. Можливо, це пояснює, чому ця порода так часто з'являється в телевізійній рекламі. Російські блакитні кішки — ніжна порода кішок, яку легко дресирувати. Вони трохи сором'язливі з незнайомцями, але ласкаві зі своїми господарями. Вони насолоджуються типовим життям у приміщенні і можуть жити довго, в середньому до 10-20 років.

Фото: Кэт Молли

Серед інших порід, які живуть досить довго, — бомбейська (до 20 років), сфінкси (від 15 до 20), перські (15-20), саванна (12-20), манчкін (12-15).

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