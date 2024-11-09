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Японский танцор прославился в сети, притворяясь мусором (видео)

Седзи Ямасаки, мусор, перфоманс
Фото: Скрін відео | Седзи Ямасаки имитирует бумажный пакет на ветру

Відео чоловік почав знімати ще під час пандемії коронавірусу, але публіці показав їх тільки цього року. На пошук об'єкта, підбір костюма, зйомки та монтаж у нього йде багато годин.

Седзі Ямасакі, перфомансер-художник і хореограф з Японії, прославився після того, як у своєму TikTok запустив серію відео під назвою Littered Mvmnts. У роликах він разюче точно імітує форму і рухи сміття: пластикових пакетів, бляшаних банок і багато чого іншого, повідомляє Hyperallergic.

Чоловік — випускник Каліфорнійського інституту мистецтв, магістр витончених мистецтв уперше почав знімати такі відео 2020 року. Він фокусується на окремому смітті, розкиданому в Торрансі та інших районах округу Лос-Анджелес, а також іноді в Японії.

Ідея подібних перфомансів прийшла до нього під час пандемії коронавірусу. Коли в березні 2020 року набули чинності обмеження COVID-19 і карантин, Седзі почав ходити околицями, щоб відволіктися й провітрити голову, і почав збирати сміття, яке бачив дорогою, але не раніше, ніж записувати його. Ямасакі особливо цікавився тим, як певні шматки сміття "танцюють" під час легкого бризу, знімаючи їх у коротких фрагментах і зшиваючи кадри разом.

Це захопило Ямасакі, і він активно займався подібними постановками протягом усієї своєї програми магістратури з хореографії, яка завершилася інсталяцією-асамбляжем. Вона вимагала від глядачів дивитися на роботу з різних точок зору.

На відео з розділеним екраном чоловік імітує рухи сміття.

"Я думаю, мені завжди було цікаво, що ми, люди, вирішуємо зберегти або викинути впродовж усього нашого життя. Знаєте, у нас можуть бути відмінності, ми можемо говорити різними мовами, але сміття — це те, що дуже всюдисуще. Ми всі його виробляємо, і в певному сенсі воно нас об'єднує", — каже Седзі.

Ямасакі сказав, що універсальність сміття стала найочевиднішою, коли він почав публікувати 15-секундні сегменти своїх записів виступів із розділеним екраном на TikTok на початку цього року, викликаючи загалом схожі коментарі та реакції людей по всьому світу.

У своїй роботі Ямасакі слідує двом правилам: будь-який об'єкт, який він обирає для наслідування, має бути сміттям, а не чимось органічним, на кшталт опалого листя, і будь-який вибраний ним костюм має бути з його власної шафи, щоб запобігти створенню додаткових відходів упродовж усієї цієї серії.

Коли справа доходить до вибору об'єкта (сміття), то річ (пакування, банка, пакет) має бути доступною у фізичному сенсі.

"Хоч би як круто це було, я не збираюся робити стрибки і обертання в стійках на одній руці", — пояснив Ямасакі, зазначивши, що елементи не повинні літати або занадто перекручуватися і заплутуватися.

Він витрачає багато часу на те, щоб зрозуміти рухи і те, як вони відчуваються.

"Я не можу сказати вам, скільки дублів мені потрібно для кожного хореографічного сегмента, тому що, чесно кажучи, це варіюється, але на пошук сміття, його запис, запис себе, де я імітую його, і спільного монтажу відзнятого матеріалу йде багато годин. Коли я кажу людям, що навчався танців або що я танцюрист, вони одразу ж переходять до балету або "Лускунчика", хоча цей серіал — найвіддаленіше від цього", — сказав він.

Littered Mvmnts набув деякої популярності відтоді, як Ямасакі дебютував із ним на TikTok. Однак популярність потягнула за собою випробування і негаразди, про які він раніше не думав — кілька людей або відомих акаунтів TikTok перепостили його фрагменти без дозволу або навіть без згадки його авторства.

"Я дуже задоволений і вдячний, що моє мистецтво змушує людей сміятися або робить їхній день, але коли хтось просто бере мої відео та отримує понад п'ять мільйонів переглядів і залучення, тоді як мій власний акаунт застряє лише на кількох тисячах переглядів, це дратує через те, скільки праці в це вкладено", — поскаржився Ямасакі.

Він також сказав, що не збирався переносити проєкт в Instagram, але змушений був почати публікувати ролики там, тому що люди завантажували його відео у вигляді Reels.

У ширшому сенсі Ямасакі розглядає Littered Mvmnts як засіб зв'язку з природою з почуттям гумору, кажучи, що як люди, "ми живемо в зрежисованому світі на мікро- і макроскопічному рівні".

"Клітини діляться, ДНК застібається і розстібається, наша галактика закручується і розширюється, наша планета обертається навколо своєї осі, обертаючись навколо Сонця, даючи нам пори року — це все хореографія", — підсумував Седзі.

Раніше Фокус писав, що блогерка зі стегнами об'ємом 140 см пересіла на приватні літаки, оскільки не могла літати у звичайних.