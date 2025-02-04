Б'янка і крапка. Як хвилинний перфоманс з оголенням врятував усю церемонію "Греммі 2025"

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Цього року з церемонією "Греммі" відбувалося щось важко зрозуміле. І мова зараз не про перенесення дат через пожежу в ЛА, хоча ця обставина, зрозуміло, додала хаосу багатостраждальній церемонії, яка вже не перший рік переживає втрату інтересу аудиторії та часто нагадує скоріше зневодненого подорожнього, аніж яскраву подію світового масштабу.

Утім, як і "Оскар", організатори якого вже не знають, як розворушити нудьгуючих глядачів: то скандал із Віллом Смітом нам запропонують, то плутанину з конвертами, то Леонардо Ді Капріо нагородять. Словом, глядач став вибагливий — доводиться крутитися.

Із "Греммі" від самого початку все було важче: складно концептуальні червоні доріжки (як то кажуть, хто на що здатен), репутація "ось цієї події перед "Оскаром", занадто велике розмаїття музичних жанрів і перфомансів.

Словом, не найпростіша подія для організаторів і рівномірного утримання уваги аудиторії. А на тлі трагічних пожеж, кількох випалених до нуля районів Лос-Анджелеса 67-та церемонія нагородження музикантів виглядала взагалі танцями на кістках, що викликають скоріше здивування, ніж схвалення. У цьому сенсі навіть загін пожежників, запрошених (навіщось) на червону доріжку "Греммі" не врятував ситуацію.

Утім, не врятували ситуацію ні Джейден Сміт (син Вілла Сміта) з чорним-чорним горищем на голові, ні його сестричка в спідній білизні, ні експодружка Каньє Веста, Джулія Фокс, у рукавичках для миття посуду, ні грандіозне шоу Сабріни Карпентер (до речі, дуже достойне), ні погано зігране "несподіване" нагородження Бейонсе за кантрі-композицію.

Усі ці трюки могли претендувати лише на коротенькі новини в таблоїдах або взагалі ризикували залишитися непоміченими. І шоу з бюджетом у багато мільйонів доларів готувалося не виправдати очікувань спонсорів і власників стримінгових платформ.

Але сталося диво, точніше, пришестя, точніше, "раптова" поява двох "незапрошених" гостей і півтихвилинне шоу з роздяганням, і... вуаля — церемонія "Греммі 2025" вже другу добу в топі світових новин, а всі глядачі планети раптово стали тим самим хлопчиком, який підглядає за оголеною тіткою — Б'янкою Цензорі.

Тут — саме час впасти в міркування про образливість і примітивність сексуальної об'єктивації. Але кому яке діло, коли багатомільйонне шоу злетіло, як ракета?