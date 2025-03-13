Банк відмовив зірці OnlyFans у кредиті на купівлю будинку і назвав несподівану причину

За словами Лейли Келлі, незважаючи на те, що пізніше їй видали кредит в іншому банку, відмова однієї з фінансових установ залишила неприємний осад.

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34-річна Лейла Келлі, колишня співробітниця банку, а нині – зірка ресурсу для дорослих OnlyFans, зіткнулася з тим, що у фінансовій установі їй відхилили заявку на іпотечний кредит для купівлі будинку попри шестизначний депозит на її рахунку, пише Daily Mail.

Дівчина, яка заробляє на рік понад $250 тисяч на рік, розміщуючи контент на сервісі, пояснила, що причиною такого рішення банк назвав сферу її діяльності.

Те, що починалося як хобі, виявилося настільки успішним, що перетворилося на повноцінну кар'єру і дало змогу Келлі та її чоловікові, з яким вони разом уже 19 років, накопичити депозит у розмірі кількох сотень тисяч доларів на будинок. Чоловік не тільки підтримує те, чим займається його дружина, а й бере активну участь у її діяльності. Він знімає і монтує контент для сайту.

Чоловік Лейли підтримує дружину в її занятті

До того як стати зіркою OnlyFans, Лейла заробляла $65 тисяч. На той момент вона навіть не мріяла про власне житло. Тож коли нова "робота" принесла їй пристойний дохід, Келлі повірила в мрію, яку раптово їй поламало рішення банку.

За її словами, вона надіслала заявку в кілька банків, щоб дізнатися, хто може запропонувати найкращі умови кредитування. У своїй початковій заявці Лейла вказала свою роботу як "творець контенту", але банк хотів більше подробиць про контент. Коли вона відповіла, що веде обліковий запис OnlyFans, їй сказали вказати свою професію як "секс-праця". Але щойно вона це зробила, один новозеландський банк відмовився розглядати її заявку.

"Один банк відповів і сказав, що навіть не розглядатиме заявку через галузь, у якій я працюю. Я була шокована і розлютилася від самого початку – я просто подумала, що це смішно. Це схоже на фінансову дискримінацію, але, мабуть, у Новій Зеландії вони можуть дискримінувати на основі вашої роботи. Є багато новозеландців, які потрапляють у цю категорію, і ми платимо податки – я плачу купу податків", – обурюється вона.

Зрештою, їй вдалося отримати кредит в іншому банку і купити будинок у столиці країни Веллінгтоні. Однак відмова першого банку, який австралійка вирішила не називати, залишила неприємний осад.

"Для мене це безумство, тому що якщо це моральне питання – а моральні питання не повинні входити в банківську справу – то чи підтримують вони бізнес, який продає цигарки або азартні ігри? Якщо мої гроші недостатньо хороші для вас, то я в будь-якому разі не хочу мати з вами справу", – заявила Келлі.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині депутат потрапив у скандал через коментарі до фото моделей OnlyFans.