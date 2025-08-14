Учасниця нового "Холостяка" публікує знімки на межі пристойності: як вона живе (фото)

Інсайдер розкрив першу учасницю нового сезону реаліті-шоу "Холостяк". Проєкт вийде на телебаченні вже цієї осені.

Журналіст та блогер Богдан Беспалов повідомив, хто став однією із учасниць нового 14 сезону проєкту "Холостяк". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Знайомтесь. Це Камілла. Учасниця нового сезону шоу "Холостяк 14". Називає себе моделлю. Ми то знаємо, як сьогодні працюють моделі після найромантичнішого шоу", — йдеться у повідомленні.

Люди в коментарях залишали тільки позитивні враження від фото:

"Дійсно афродіта.."

"Ви дуже гарна"

"Так виглядає ідеал"

"Нереальна"

За словами блогера, дівчина пробуде на шоу не довго, тож можна очікувати, що вона покине проєкт в перших випусках.

Холостяк-14: що відомо про героя

Героєм 14 сезону "Холостяка" став Тарас Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".

До того як вирушити на проєкт "Холостяк" у пошуках кохання, Тарас Цимбалюк двічі був одружений. Його першою дружиною стала його одногрупниця по театральному університету, проте шлюб був недовгим, і пара розлучилася через кілька місяців.

Другою дружиною актора стала візажистка Тіна Антоненко, з якою Тарас познайомився на зйомках кліпу. Він освідчився їй під час прямого ефіру, і вони пов'язали себе узами шлюбу у 2021-му.

Цей союз теж не протримався довго: наприкінці літа 2022 року Цимбалюк повідомив про розлучення.

Наступною обраницею зірки стала рестораторка Світлана Готочкіна, але через деякий час пара розлучилася, не озвучуючи причину цього розриву.

Шоу з Тарасом Цимбалюком у головній ролі вийде на екрани вже цієї осені. Втім, точна дата прем'єри та інші деталі поки невідомі.

