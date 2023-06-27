Витік хімікатів: аварія на пивному заводі пофарбувала море в червоний колір (відео)

Вода біля берегів курортного містечка змінила колір після того, як на пивному заводі, що належить компанії Orion Breweries Ltd., стався витік.

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Жителі міста Наго на півдні Японії виявили, що вода в морі з зазвичай чистого блакитного відтінку перетворилася на темно-червону. Про це пише Bloomberg.

Вода змінила колір після того, як на пивному заводі, що належить компанії Orion Breweries Ltd., стався витік, і охолоджувальна рідина, яку використовують для регулювання температури пивоварного обладнання, витекла в прилеглу річку.

Пивоварня звинуватила у зміні кольору хімікат пропіленгліколь, який використовується в процесі охолодження. Компанія Orion просила вибачення за незручності та занепокоєння, які вони заподіяли жителям прилеглих будинків та іншим зацікавленим сторонам. Співробітники компанії заявили, що вживуть заходів для запобігання повторенню витоку, який було ліквідовано до 9:30 ранку за місцевим часом.

Газета Okinawa Times із посиланням на неназваного місцевого чиновника охорони здоров'я заявила, що "серйозного впливу на навколишнє середовище" від витоку не очікується. Пропіленгліколь, який також використовують як харчову добавку, у лікарській і косметичній промисловості, є "загальновизнано безпечним", згідно з даними Агентства з реєстрації токсичних речовин і захворювань США.

Раніше Фокус писав, що під час грози блискавка двічі вдарила в літак. Фотограф Джейсон Вільям Хемм зміг записати на відео цей момент. Літак приземлився на злітно-посадкову смугу і чекав, поки негода вщухне.

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