Святкові тренди 2025: вибір туфель та аксесуарів для новорічної ночі

Новий рік – це не лише свято, а й чудова можливість продемонструвати свій стиль і експериментувати з образами. Вибір сукні, без сумніву, важливий, але не менш значущими є туфлі та аксесуари. Цього року модні експерименти обіцяють бути яскравими, сміливими та оригінальними. Дизайнерка Наталія Ворона поділилася порадами щодо найгарячіших трендів на новорічну ніч 2025, які допоможуть створити ефектний та неповторний святковий look.

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Святкова атмосфера Нового року надихає на сміливі модні експерименти. Кожна з нас прагне виглядати яскраво, стильно та неперевершено. І якщо вибір сукні здається очевидним, то взуття на новорічну ніч та аксесуари заслуговують на не меншу увагу, адже саме вони додають образу завершеності та шику. Дизайнерка Наталія Ворона спеціально для Фокусу поділилася головними модними акцентами на новорічну ніч 2025 року.

Тваринні принти: сміливість та елегантність

Тваринні принти Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Як стверджує дизайнерка Наталія Ворона, туфлі та сумочки з тваринними принтами виглядають неймовірно ефектно. Вони ідеально поєднуються з чорним та відтінками бежевого, створюючи стильний контраст. Принти під рептилію додають образу загадковості та нотки розкоші. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати оригінально та незабутньо.

Туфлі з надкруглим носком: грайливий футуризм

Туфлі з надкруглим носком Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

За словами дизайнерки, взуття з надкруглим носком стає все популярнішим завдяки незвичайній формі, яка надає образу легкості й динамічності. Такі туфлі поєднують ретро-елементи з сучасним дизайном і виглядають ефектно як у класичних кольорах, так і в яскравих відтінках. Вони додають образу футуристичності й неповторного шарму.

Взуття з великими квітами: розкішна деталізація

Взуття з великими квітами Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Експертка підкреслює, що квіткові мотиви — це не лише про весняно-літній гардероб. У новорічній колекції дизайнери пропонують туфлі та чоботи з великими квітами ручної роботи. Такий акцент виглядає несподівано, святково й додає витонченості образу, створюючи відчуття справжнього витвору мистецтва.

Червоні туфлі: енергія та пристрасть

Червоні туфлі Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Як зазначає Наталія Ворона, червоний колір — класика святкової моди. Червоні туфлі стануть головним акцентом новорічного образу, символізуючи енергію, пристрасть і святковий настрій. Поєднуйте їх із сукнями у спокійних відтінках, щоб створити стильний та елегантний контраст.

Яскраві аксесуари для святкового настрою

Яскраві аксесуари для святкового настрою Фото: instagram.com/holiday_happy_shoes

Дизайнерка радить завершити святковий образ сумочкою на Новий рік. У тренді — яскраві відтінки, хутро, декоративні квіти та блискучі деталі. Вибирайте аксесуари, які підкреслять вашу індивідуальність і додадуть образу розкішного шарму.

Нагадаємо, раніше ми писали, який щасливий колір на рік Змії 2025: у чому зустріти Новий рік.

Крім цього, Фокус писав, як одягнутися на Новий рік 2025: головні модні тренди сезону.