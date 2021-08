Що робити, якщо вас зламали в соцмережах — покрокова інструкція

Злом баз даних, на жаль, — не рідкість. Навіть такі великі і могутні корпорації, як Microsoft і Google, часом пасують перед хакерами, залишаючи лазівки для здійснення зломів.

Як ви пам'ятаєте, нещодавно в мережу були злиті дані користувачів соціальних мереж Clubhouse, LinkedIn і Facebook. І, хоча компанії стверджують, що кіберзлочинці тут ні до чого і вся ця інформація перебувала у відкритому доступі, проте, ризик тут є. І він в тому, що хтось вніс усі дані в одну табличку, а потім виставив її на хакерських форумах.

Якщо ви дорожите інформацією про себе, якщо вам здається, що ваші акаунти намагаються зламати, експерт з кібербезпеки Андрій Баранович рекомендує вжити таких заходів...

Якщо вас намагаються зламати (короткий курс виживання для політичних активістів в умовах авторитаризму на мінімалках).

Перегляньте всі додатки, у яких є доступ до SMS, видаліть непотрібні. Поставте пароль на телефон. Оновіть систему. Якщо вона не оновлюються автоматично, то зробіть це прямо зараз. Потім перевірте, які пристрої залягають у цей момент:

Facebook

Settings & Privacy ➡ Settings ➡ Security & Login ➡ Where You're Logged In

Google

Manage your Google Account ➡ Security ➡ Your Devices

Telegram

Settings ➡ Devices

Twitter

More ➡ Settings & Privacy ➡ Security and account access ➡ Apps and sessions ➡ Sessions

Видаліть усі невідомі вам пристрої (Фейсбук іноді плутається в геолокації і може вказати не те місце, але береженого — Бог береже)

Після чистки лівих пристроїв, заходимо сюди і перевіряємо, чи не витекли паролі, пов'язані з вашими акаунтами (хтось міг вивудити ваш пароль в інтернет-магазині, де ви робили покупки, "говномагазин" простіше зламати, ніж Google).

Вибираємо надійний пароль (12+ символів, цифри, букви, знаки), паролі для різних сервісів повинні бути різними, якщо у вас немає своєї системи для запам'ятовування паролів і ви їх не можете запам'ятати, то збережіть їх у менеджері паролів.

Збережіть холдери від сім-карт з IMSI, стікери з IMEI від телефону і коди відновлення від сервісів в сміттєнедоступному місці. Не вдома і не в акаунт з подвійною аутентифікацією (від якого ви можете втратити доступ).

Обов'язково вкажіть подвійну аутентифікацію і перевірте, що все працює правильно (з приватної вкладки). Чи включається в тих же налаштуваннях безпеки, де ви перевіряли список пристроїв.

Якщо вас намагалися зламати і ви знаєте IP-адресу і точний час, то напишіть скаргу провайдеру. Заходимо сюди , вводимо IP, відкриваємо admin-c, abuse-c і скаржимося.

І не тисніть на що попало (почитайте на дозвіллі за посиланням, там багато всього корисного для побутової безпеки); ще є курс лекцій "Кіберзахист від держави".

Ми — лід під ногами "товариша майора"!

