Культура скасування. Чому Green Grey НЕ співатимуть на День незалежності

Історія з групою Green Grey, яку на ходу "випиляли" з поїзда, що на всіх парах мчить до помпезного державного святкування 30-річчя незалежності України, багато в чому показова. Як і реакція на обурений пост на офіційній сторінці групи в соцмережах з боку людей, які чомусь вважають себе патріотами.

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Адже, що насправді сталося? Якби просто когось з артистів не включили в концертну програму, це не стало б предметом розмови від слова взагалі. Родзинкою і перчиком у цій історії стало формулювання відмови. З посиланням чиновників на те, що російськомовний репертуар "сіро-зелених" не вписується в концепцію свята.

Інакше кажучи: нам збираються 24 серпня презентувати фальшивий портрет нашої власної країни. Представивши справу так, ніби в нас говорять і співають винятково українською, а все що не так — це неформат. При тому, що насправді все зовсім навпаки. Та ж Нацрада з ТБ і радіо нещодавно скаржилася вголос на те, що, мовляв, телеканали саботують мовний закон і не поспішають перекладати серіали українською. І роблять це — sik! — з метою посилити свою конкурентну перевагу на ринку.

А "1+1" взагалі заявив, що його серіали і далі йтимуть російською. Зокрема, улюблені багатьма "Свати", до продюсування яких у минулому мав відношення і чинний президент. Цитата із заяви пресслужби "1+1 медіа": "Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів і серіалів саме в тому вигляді і з тим колоритом, з яким продукт був створений спочатку".

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Насправді обидва кейси — і з Green Grey, і з серіалами на "Плюсах" — ягоди одного поля. Це ті самі "яри", про які забули автори закону про мову, що недавно набрав чинності. На папері то все, дійсно, гладко. Є українська мова, і всіх зобов'язали нею розмовляти, писати, знімати і співати. Тільки ось, що робити з глядачем, який хоче споживати продукт іншою мовою?

І все це відбувається на фоні нескінченних мантр на тему загального єднання і соборності. На ділі ж — як у старій пісні про чорного кота — усе зовсім навпаки. Ми спостерігаємо процес прямо протилежний братанню і соборності. На наших очах суспільство, як рідина в склянці зі свіжовичавленим соком, починає розділятися на фракції. І замість однорідної маси ми бачимо дві строго протилежні за кольором половинки цієї самої склянки. І це добре, що поки ще тільки дві.

Пам'ятається, Зеленський Володимир Олександрович починав своє президентство з цілком адекватних і здорових зауважень про те, що "яка різниця" і навіть дозволив собі нечуване для попередників — російськомовні вставки у власній інавгураційній промові.

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На жаль, вони не стали сигналом ні для суспільства, ні для чиновницької вертикалі. Лише через два роки з'ясувалося, що різниця все-таки є. Тільки не для людей, а для чиновників. І сторінки української історії, написані російською мовою (наприклад, пісні, що стали культовими для цілого покоління, тієї ж групи Green Grey) вирішили просто вирвати зі святкового фоліанту.

"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою. І це аж ніяк не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури", — коментують в Офісі президента причини відмови Green Grey в участі у святковому концерті.

Ще раз: "видається логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою"

А, власне, чому?

Точніше, навіть не так. Адже ніхто не виступає проти пісень українською мовою. Питання в тому, чому ТІЛЬКИ українською?

Тут можна послатися на вульгарну банальщину — мовляв, Тарас Шевченко писав свої Щоденники російською тощо. Але навіть якщо залишити за дужками подібні аргументи — невже хтось вважає, що штучне звуження офіційно схвалюваної рамки самопрезентації України винятково до однієї мови зробить її сильнішою?

Ну, ось, дивіться. Ані Лорак або Лободу такі ж "патріоти" виштовхали з України під тими ж гаслами. Тепер вони співають на московських блакитних вогниках і відкривають своїми номерами російські музичні премії. Чи виграла від цього Україна? Я вважаю, що ні.

З іншого боку, від того, що інші ультра-патріоти оголосили Гоголя українським письменником і назвали Миколою, він не перестав бути російським класиком і Миколою Васильовичем. І ніхто не буде читати Гоголя в поганому перекладі українською, так само, як публіка не піде на Green Grey у перекладі.

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Але простіше ж оголосити Гоголя українським письменником і перекласти його державною мовою, ніж визнати, що можна бути українським письменником і при цьому писати російською. І музикантів, і кіношників, й інших театральних діячів це стосується тією ж мірою.

Пам'ятається, офіційним девізом "Євробачення — 2017", що проводилося в Києві, стала фраза "Celebrate Diversity" — "Віддамо належне різноманіттю".

Шкода, що на практиці виходить так, що різноманіття в нас годиться тільки на експорт — для Євробачення. Усередині ж країни ми спостерігаємо протилежний тренд — на уніфікацію.

А чи увінчається такий курс успіхом, чи ні, кожен нехай для себе вирішує сам.