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Аргументи за дистанційку. Чому переповнений офіс — не гарантія ефективності

Часто роботодавцю здається, що він втрачає контроль, якщо не бачить працівників в офісі на своїх місцях. Але це не так. Можна не володіти ситуацією, коли повний офіс людей, і зривати дедлайни, бо співробітники сидять у соцмережах більшу частину часу і їм пофіг на ваші проєкти.

Poli Levi
Poli Levi
Письменниця, блогер
60
Співробітниця на удаленке
Часто роботодавцю здається, що він втрачає контроль, якщо не бачить працівників в офісі на своїх місцях. Але це не так.

Я не люблю офіси. І особливо опенспейси. Це знижує мою ефективність майже вдвічі. Я це зрозуміла у 20 років. І у 22 практично відмовилася від офісу.

Тоді був Скайп, зараз Гугл Міт, Зум. Коротше, сила-силенна можливостей бути на зв'язку. І карантин-2020 це показав. Коли всю весну ми просиділи вдома, але робота від цього не зупинилася.

Але я часто чую скарги людей на те, що роботодавець наполягає на фултайм. Причому, цей фултайм не рухається по часу. Комусь на роботу потрібно прийти рівно на 9:00, комусь о 9:30. Але обов'язково потрібно бути в офісі. І обід за розкладом. І на англійську або в спортзал не відпросишся на 30 хвилин раніше.

Я багато років пропагую віддалений або гнучкий графік для працівників професій типу дизайнер, аналітик, програміст, менеджер. Якщо вони інтроверти і менш ефективні в офісі. Але і не виганяю з офісу людей-екстравертів, кому важливо бути в соціумі. Але їм і не ставляться рамки, у скільки приходити/йти.

Часто роботодавцю здається, що він втрачає контроль, якщо не бачить працівників в офісі на своїх місцях. Але це не так.

Можна не володіти ситуацією, коли повний офіс людей, і зривати дедлайни, бо співробітники сидять у соцмережах більшу частину часу і їм пофіг на ваші проекти.

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Мені абсолютно все одно, людина працює з пляжу чи зі спортзалу, поки бігає вранці. Мені не важливо взагалі, у якому вона місті. Людей наймають для виконання певної роботи і певного її обсягу. Просто, якщо я даю свободу — це значить, що я довіряю людині. І хочеться, щоб це було взаємно.

Я проти будь-яких виправдань, навіщо людині три вихідних дні підряд. Особливо, якщо в неї місяць не було цих самих вихідних. Або якщо захворіла дитина. Та й взагалі ми всі маємо право захворіти або погано себе відчути зранку.

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Людина має право на відпочинок і на особисте життя. І за нього їй не потрібно нескінченно просити вибачення.

Звичайно ж, я думаю про результати і про ефективність. Але я також думаю і про людей, які залучені зі мною в проєктах. Я керую процесами і людьми. І всіх людей я спочатку сприймаю, як дорослих.

Я не розцінюю себе як вихователя в дитячому садку. І де ви бачили взагалі дитячі садки для дорослих?

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