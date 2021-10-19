Інвестиції без ризику. Як вкласти гроші безпечно і не прогоріти

Всім, хто не хоче втрачати гроші у найближчі роки, рекомендую прочитати.

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Ніщо не передбачало біди. Все почалося з того, що я з однодумцями, при тому, що у нас був реальний і налагоджений бізнес, почали інвестувати в IT. Причому, більшу частину грошей ми вкладали як у венчурний капітал, і це було неправильно, ми не мали відповідного досвіду, і більшу частину капіталу ми втратили.

Ми думали про себе, що ми хороші фахівці, і можемо все проаналізувати самі — і цифри, і бізнес-план, і будь-які показники і процеси. Це виявилося не так. Ми не зверталися до сторонніх фахівців. І це було неправильно.

Але тепер до прибутковості взагалі будь-якої компанії ми підходимо дуже скептично. Щомісяця я інвестую в одну компанію, але тільки тепер це відбувається з експертами і в межах синдикату. Тому що тепер уже хочеться ділити ризики. І хочеться робити прогноз.

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І ось у чому дивина: цей прогноз, якщо він робиться, показує не такий райдужний стан справ, як виглядає спочатку. Виявляється, інвестування — в IT, венчурний капітал, і подібне, навіть при тому, що ми розбираємося у певних речах, є виключно ризикованою справою.

Тому рекомендую: якщо зберетеся інвестувати у щось, і маєте на ці цілі певний обсяг грошей, проінвестуйте від цих грошей один відсоток. Тому що, скільки б не було вкладено, особливо на перших кроках інвестування — майже все буде втрачено.

Я розмовляв недавно з колегами-партнерами-інвесторами з Кремнієвої долини, вони підтверджують: не було жодного випадку, коли гроші не були втрачені. Можливо, були якісь унікальні виключення, коли було стовідсоткове влучання і компанія виросла в рази. Ось чому з усіх тих інвестицій, що були зроблені за ці роки, частина грошей списана, як втрачена.

За умови середньостатистичного звичайного життя середньостатистичної простої української родини втрачених грошей вистачило б до кінця життя чоловіка і дружини, до кінця життя дітей і ще вистачило б на шматок життя внукам. Але мене не влаштовує середньостатистичне життя, і не підходять суми, яких вистачить на таке життя, тому що я прагну до іншого життя.

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Однак крім списаних грошей є і інші, на які ми дуже сподіваємося. Вони вкладені в компанії, про які ми думаємо, що вони будуть рости і розширюватися. За минулий рік я інвестував у проєкти близько 1,8 млн. дол.

Але при тому, що я став дуже обережно і скептично ставитися до проєктів, цього року ми інвестували не більше 300-400 тисяч. Це вже інший підхід, ми дуємо на холодну воду, і я рекомендую те ж саме робити і вам.

А якщо чесно, не допомагають ніякі запобіжні заходи, все тому, що це гранично ризикована сфера. І тут вам не допоможе ніхто і ніщо. Тому, щоб не ризикувати даремно — вкладайте не більше одного відсотка в один проєкт. Якщо у вас сто тисяч, безпечно ви можете вкласти тільки одну тисячу, за умови постійного контролю з вашого боку.

Першоджерело.