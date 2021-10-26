Нетерпимість. Чому бойкот продуктів TM Yaro – ознака суспільної недуги

Скандал, пов'язаний із розгорнутою під проводом добре відомого аудиторії українських ЗМІ Сергія Стерненка кампанією цькування власниці ТМ YARO Юлії Привалової – ознака крайньої суспільної недуги.

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Насправді немає жодної проблеми в тому, що Привалова постить у своєму інстаграмі фото з Червоної площі. Це її право, яке не порушує, до речі, жоден із вітчизняних законів.

Так само, як немає жодної проблеми і в тому, що якусь частину суспільства таке фото може дратувати. На те воно і суспільство, що складається з людей з різними позиціями, думками, смаками та часто полярними оцінками одного й того самого. Більше того, точки зору членів цього товариства не повинні бути однаковими. Тим паче — у питаннях, щодо яких суспільство об'єктивно розколоте і щодо яких не може бути загальноприйнятої "нормативної" думки.

Справжня проблема починається тоді, коли нетерпима і непримиренна меншість намагається нав'язати свої уявлення про належне і правильне усьому суспільству як загальнообов'язкове та нормативне.

Зробивши відхід від нав'язаної шахади чимось на зразок злочину. Або, як мінімум, вчинку, що засуджується морально.

Ще більше ця проблема посилюється там і тоді, де і коли на бік такої крикливої меншини стає держава чи політика. Які — зазначимо для протоколу – також висловлюють думку не всього суспільства, а лише якоїсь однієї його частини. Тієї, яка за них проголосувала на виборах.

І далеко не завжди це найбільша частина суспільства. Найчастіше ми бачимо, як нам продають позицію однієї з меншин як думку всього суспільства — активістів чи політиків, підтриманих чи то двома, чи то п'ятьма, чи то вісьмома відсотками громадян. Та навіть якщо й горезвісними, які стали мемом 25 % — все одно йдеться про меншість.

Але тоді – з якого переляку більшість ЗМІ та багато лідерів думок в один голос подають справу таким чином, ніби Стерненко товариші – це "обурене суспільство", а Привалова з Козаком – зовсім навіть не суспільство, а незрозуміло хто. Або навіть зовсім — "вороги народу". На якій підставі робляться такі безапеляційні висновки? На базі якихось таких об'єктивних вимірів суспільних настроїв?

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Адже дані шанованих соціологічних служб свідчать про інше. Частка тих українців, які згодні зі Стерненком – значно менша за тих, хто думає так само, як Привалова. Достатньо згадати недавнє опитування групи "Рейтинг", згідно з яким майже половина українців погодилася з висновками із пропагандистської статті сусідського президента Путіна про "один народ".

І справа зараз не в розборі того, чи правильна ця думка чи ні. Справа у визнанні того факту, що така думка є. Існує емпірично. І майже половина співвітчизників, що її поділяє – такі ж громадяни, як і ті, хто обурюється селфі вітчизняних медійних персон на Червоній площі. І ці люди також частина нашого суспільства, причому немаленька.

І якщо відштовхуватися від визнання цього факту, доведеться визнати й інший – що конфлікт між Стерненком і Приваловою – ніякий не конфлікт "суспільства" з "мажорами, що зазнали вседозволеності". А – конфлікт однієї частини суспільства з іншою.

І вже питання другого порядку, наскільки та й інша частина суспільства співвідносяться з більшістю і мають право виступати від імені всіх.

Проблема — сама громадська атмосфера, яка змушує медійних персон, артистів чи спортсменів – вибачатися та каятися невідомо перед ким незрозуміло, за що. За те, що вони думають і говорять так, як їм здається і говориться, будучи впевненими, що живуть не в маккартистській Америці і не в сталінському СРСР, а у вільній країні.

Проблема — в атмосфері, яка змушує великий бізнес поступатися тиском крикливій та агресивної меншості, прогинаючись під її істерики у соцмережах, капітулюючи перед ними за принципом "аби відчепилися". Невже хтось думає, що вимучене на камеру за підсумками багатоденного цькування вибачення за те, у чому не відчуваєш своєї провини, змінить думку того, хто вибачився під тиском?

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Та ні. Якщо до чого така ситуація і приведе, то хіба що до зростання лицемірства та кухонного дводумства. Коли на камери та з трибун говорять одне, а на кухнях та у вузькому колі – зовсім інше. Саме до цього веде "культура скасування" вітчизняного розливу, що розповзається подібно до чуми.

І звинувачувати бізнес (те саме "Сільпо", наприклад) за те, що його менеджери принижено доповідають Стерненку про "усунення виявлених недоліків у роботі" у цьому випадку складно — їм не потрібні зайві проблеми. Як і люди в балаклавах, які пікетують чи штурмують їх магазини чи офіси.

Звинувачувати варто суспільство, яке допустило ситуацію, за якої від його, суспільства, імені виступають дивні персонажі в балаклавах або відіграють роль моральних авторитетів активісти, на яких висить кілька незавершених кримінальних проваджень за тяжкими статтями і один умовний вирок за кримінальною статтею, що набув чинності.

При цьому, як би комусь не хотілося думати інакше, той же Стерненко та його прихильники теж частина українського суспільства. І мають право бути почутими зі своєю позицією.

Право на голос у загальному хорі. Наголошую: на голос, а не на можливість затикати рота іншим, прикриваючись патріотизмом.

Історія про те, як Сергій Стерненко образився на Юлію Привалову за фотографію та анекдот, була б нічим не примітною. Вона не заслуговувала б на окрему розмову навіть із поправкою на те, що за її підсумками ціла низка загальнонаціональних торгових мереж, під тиском хейтерів з націоналістичного табору вважали за благо відмовитися від продукції ТМ YARO на полицях своїх магазинів. Якби не маленьке "але" — її тривіальна буденність для нинішньої України та нинішнього стану українського суспільства.

Політично забарвлений медійний та соцмережевий булінг, публічні доноси на інакодумців, заклики когось репресувати (добре хоч не "розстріляти як скажених собак" — але це поки що!), урізати у правах, депортувати, накласти санкції, вимоги публічних покаянь та вибачень до відомих людей, які крокують не в ногу з трендами поточної кон'юнктури — все це, на жаль, буденні прикмети часу, коли ми живемо. І кейс із Приваловою та Стерненком у цьому ряду не перший і не останній. Он, ентузіасти вже до цьогорічного Міс-Україна дісталися. Не тією мовою дівчина говорить.

[ + – ] Градус запеклості в атмосфері суспільних дискусій сьогоднішньої України вперто підбирається до історичних аналогів, від яких сьогодні вважають за краще відхрещуватися.

Пригнічує, що це відбувається під рефрен міркувань про позбавлення співвітчизників "рабської психології". Погодьтеся, мантри про еру свободи, що настала, виглядають дещо сюрреалістично на тлі одночасного у тому ж часі і просторі медійного розп'яття і колективного обпльовування чергового "ворога народу" — який щось чи то сказав, чи то написав, не там і не з тим сфотографувався або обійнявся.

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Але ще більше відчуття абсурдності буття накриває стороннього спостерігача за процесом тоді, коли все перелічене вище — з доносами на інакодумців і шельмуванням відьом — оголошується "ознакою здорового суспільства" і знаменням зростання громадянської активності та свідомості мас.

Тут уже мимоволі згадуєш Оруелла з його максимами про війну, яка мир і свободу, яка рабство. Тим паче, що з моменту написання "1984" світ не стоїть на місці, а сучасних мисливців на відьом нещодавно навіть забезпечили "правильним" політичним словником.

На жаль і ах, але під розмови про якісь європейські цінності, про свободу, гідність та інші високі матерії, все виразніше проступають контури суспільства, схожого зовсім не на нинішню Європу, а скоріше на США періоду маккартизму. А завзяття "патріотичної громадськості" у викритті різномастих "відщепленців" порівняємо чи то з компанією по боротьбі з космополітизмом за пізнього Йосипа Віссаріоновича, чи то з компанійщиною за шельмуванням якогось Пастернака вже за пізнього Брежнєва. Так, часи нині більш вегетаріанські, але, як то кажуть, дай волю.

Медійна реакція на маргінальний батл в мережі, на мій погляд, абсолютно ненормальна. Може, вся річ у тому, що я через свій вік, ще пам'ятаю ті часи, коли всі "боролися" з усіма без жодних наслідків для високих сторін.

Ідеальна ситуація, якої варто прагнути — коли Привалова має повне право несмішно жартувати про бандерівців і фотографуватися де хоче. І Стерненко має аналогічне право — обурюватись словами Привалової. А автор цих рядків — разом із мільйонами інших співвітчизників — перебувати у повному невіданні щодо таких актуальних і життєво важливих розбірок, які не підсвічуються центральними ЗМІ до рівня якоїсь загальнонаціональної проблеми.

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І нам усім – таким різним – доведеться якось уживатися пліч-о-пліч в одній країні. Ніхто з нас не зникне, як роса на сонці – на радість ідейним опонентам. І не переїде в Росію, на Місяць чи кудись ще.

Але кожен такий випадок політично забарвленого цькування, кожна зірвана акція чи захід опонентів, кожен публічний донос на того, хто нам не подобається в СБУ чи РНБО, кожен напад на "неправильного" журналіста або неправосудне закриття "неправильного" ЗМІ – це маленький крок назустріч тому, щоб ми всі одного разу виявили себе такими, що дивляться один на одного через рушничний приціл.

І даремно хтось думає, що якщо таке все ж таки станеться, всі інші, "неправильні" — помруть, а він один — "правильний" — обов'язково залишиться.