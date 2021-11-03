У заручниках у клімату. Чому "зелений курс" не має альтернативи для людства

У Глазго без високих результатів завершився кліматичний саміт глав провідних держав. Підтверджено колишню стратегію на декарбонізацію без якихось додаткових заходів.

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Незважаючи на вже більшу залученість мас до цього кліматичного процесу, багато хто досі не знає важливих його моментів. Коротко пройдуся основними.

Перше та головне. Навіть якщо людству вдасться різко зменшити обсяги викидів парникових газів, концентрація СО2 в атмосфері (приблизно 420-450 ppm) не зменшиться ще сторіччя.

Тобто не лише нам, а й дітям, онукам і швидше за все правнукам доведеться жити за умов підвищення глобальної температури ще на 2 градуси. Тобто пристосовуватися до нових кліматичних параметрів все одно доведеться.

ВДЕ також має великий вуглецевий слід. Наприклад, вітровій турбіні треба працювати 15-25 років, щоб компенсувати вуглецеві витрати на її виробництво та обслуговування (сталь, мідь, вуглепластик, ремонтні та профілактичні роботи). Це приблизно весь термін турбіни без капітального ремонту. Схожа ситуація із сонячними панелями.

Зростання концентрації СО2 в атмосфері відповідає за 20-25% підйому врожайності. Вуглець — одна з основ будівництва "тіла" рослин. Наприклад, із нинішнього збору зерна в Росії в 120 млн тонн збільшення в 25 млн тонн забезпечено зростанням концентрації СО2. Те саме стосується інших сільгоспкультур — від кормових трав і коренеплодів до плодових. Той самий метод використовують, до речі, у теплицях — закачують у них вуглекислий газ, щоб підвищити врожайність.

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Тропічні ночі й аномальна спека. Що несе Україні глобальне потепління

Зростання концентрації СО2 та потепління збільшують і продуктивність лісів, які вловлюють СО2. На пострадянському просторі це зростання за останні 30 років — на 15-20%.

Потепління морів підвищує продуктивність фітопланктону, який виділяє до 40-50% усього кисню планети. Зараз фітопланктон починає зміщуватися у полярні моря. Тобто Земля запустила свою природну відповідь на зростання концентрації парникових газів.

У 1980-х у тому ж СРСР "зелений курс" пояснювали зрозуміліше: поліпшення екологічної ситуації. І це правильно. З тим же вугіллям як паливо (і виплавленням металу) треба закінчувати якнайшвидше. Мікрочастинки після спалювання вугілля — одна з головних причин легеневих захворювань. Транспорт із ДВЗ теж треба видаляти з міст, оскільки він своїми викидами негативно діє на наше здоров'я. Замінювати електромобілями.

Якщо людству так пояснювати причини переходу на "зелений курс", справа піде швидше.

Першоджерело: телеграм-канал автора.